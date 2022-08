Atlético perdió con Santamarina y quedó a dos puntos del descenso

Atlético de Rafaela perdió en un partido que se preveía difícil pero que lo dejó complicado en la lucha por la permanencia: fue 3-1 ante Santamarina en Tandil y retrocedió posiciones en la tabla, quedando a sólo dos puntos del descenso. Pasan las fechas y la Crema no logra alejarse de la zona baja.

Los dirigidos por Ezequiel Medrán volvieron a pagar muy caros los errores defensivos que aprovechó el Aurinegro para sacar la diferencia en el tanteador. Incluso no fue la tarde de su capitán, goleador y referente: Claudio Bieler falló dos penales, uno en cada tiempo. El arquero rival, Nicolás Temperini, le contuvo los dos disparos al ‘Taca’.

Cuando el partido era de ida y vuelta, con situaciones claras para los dos, y Portillo había definido cruzado, apenas desviado, el local se puso arriba en el marcador por intermedio del ‘Chavo’ Alustiza, tras una asistencia de media chilena de Gagliardi.

Sobre los 37 minutos el árbitro Rodrigo Rivero vio una mano de Pérez Serra en su propia área y era la posibilidad del empate para Atlético. El ‘Taca’ la agarró mordida y con un remate sin convicción ni potencia, le facilitó las cosas a Temperini, que le desvió su remate.

En el complemento, el local pego de entrada. Un pelotazo largo a Alustiza que dudó Fleita y se lo comió Gagliardi, quien asistió a Bonansea para que el exAtlético ponga el 2 a 0.

El tercero llegó tras otra ventaja defensiva de la Crema y una corrida por la izquierda de Alustiza con centro para Gagliardi y buena respuesta de Salvá para evitar el gol pero el rebote le quedó a Vega y el 1 albiceleste ya nada pudo hacer para evitar una nueva caía de su valla.

Así y todo el elenco rafaelino fue en busca del descuento, que consiguió con Gonzalo Lencina pero le quedó poco tiempo como para avizorar una remontada. Sobre los 36 Atlético contó con un nuevo penal a su favor pero el 1 local le volvió a ganar el duelo a Bieler y se quedó con el remate del 9.

El conjunto rafaelino perdió en una final que tenía ante un rival directo en la lucha por la permanencia y ahora tendrá que conseguir en casa lo que no logra hacer en terreno ajeno: ganar.



Las formaciones y síntesis del encuentro:



SANTAMARINA DE TANDIL: Nicolás Temperini; Lucas Vallejo, Mateo Palmieri, Agustín Osinaga, Agustín Lucero; Tomás Pérez Serra, Santiago Sayago, Alexis Vega; Alejandro Gagliardi, Alan Bonansea y Matías Alustiza. Suplentes: Juan Pablo Mazza, Nicolás Valerio, Pehuen Valenzuela, Braian Maidana. DT: Jorge Sotelo.



ATLÉTICO DE RAFAELA: Julio Salvá; Juan Galetto, Mauro Osores, Jonatan Fleita y Jonás Aguirre; Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Guillermo Funes y Marco Borgnino; Gonzalo Lencina y Claudio Bieler. Suplentes: Nahuel Pezzini, Agustín Bravo, Emiliano Romero, Federico Torres. DT: Ezequiel Medrán.



Gol en el primer tiempo: 34m Matías Alustiza (S).

Goles en el segundo tiempo: 4m Alan Bonansea (S), 32m Alexis Vega (S) y 34m Gonzalo Lencina (AR).

Incidencias: Nicolás Temperini (S) le contuvo dos penales a Claudio Bieler (AR).



Amarillas: Palmieri (S); Borgnino, J. Aguirre, Lencina, N. Aguirre,



Cambios: ST Fabricio Fontanini x Osores y Nicolás Aguirre x Galetto (AR), 11m Mauro Albertengo y Alex Luna x Soloa y Funes (AR), 27m Tobías Coppo y Agustín Jara x Sayago y Lucero (S), 29m Nicolás Laméndola x Borgnino (AR), 40m Agustín Rojas x Alustiza (S), 44m Martín Michel y Ezequiel Saporiti x Gagliardi y Bonansea (S).



Estadio: Municipal General San Martín de Tandil.

Árbitro: Rodrigo Rivero.

Asistentes: Mauro Ramos Errasti y Guillermo Yacante.

Cuarto árbitro: Lucas Di Bastiano.