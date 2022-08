Lo que viene para la Crema

Luego de la durísima derrota en la jornada de ayer en Tandil por 3-1 ante Santamarina, Atlético regresó a Rafaela y desde hoy empezará a prepararse para lo que viene.

La ‘Crema’ buscará la recuperación ante Estudiantes de Buenos Aires, encuentro de la fecha 29 que se disputará el próximo viernes a las 18.35 hs y será televisado por TyC Sports.

Para dicha ocasión el DT Ezequiel Medrán no podrá contar con Jonás Aguirre, quien llegó al límite de amarillas.



El fixture que le queda al elenco rafaelino:

Fecha 29 vs Estudiantes Buenos Aires (L)

Fecha 30 vs Atlanta (V)

Fecha 31 vs San Martín San Juan (L)

Fecha 32 vs Chaco For Ever (V)

Fecha 33 vs San Telmo (L)

Fecha 34 vs Gimnasia Mendoza (V)

Fecha 35 vs All Boys (I)

Fecha 36 vs Güemes Santiago del Estero (V)

Fecha 37 vs Deportivo Riestra (I)