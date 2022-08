La oposición pedirá mayor información sobre los pagos que realiza el Ejecutivo

Con dos minutas de Comunicación, Lisandro Mársico (PDP-FP) requiere al Ejecutivo “remarcar estacionamiento de motos en el Nuevo Hospital. Reforzar la iluminación en el entubado Canal Norte".

Por su parte la bancada oficialista impulsa “declarar de Interés Municipal las actividades en el 70º Aniversario del fallecimiento de Eva Duarte de Perón” y un reconocimiento a alumnos de la EESSO N.º 428 "Luisa Raimondi por haber sido seleccionados para participar en un concurso internacional".

A través de una Ordenanza, JxC propone la creación del “Informe de Gestión Económico-Financiera Municipal”, que deberá reflejar “el listado mensual de las liquidaciones de pagos a proveedores disponibles para su cobro y el listado mensual de los pagos efectuados por Contaduría Municipal en el mes inmediato anterior”.

El detalle tendrá que estar disponible el quinto día hábil de cada mes.

La autoridad de aplicación de la Ordenanza será la Secretaría de Hacienda y Finanzas o la que la reemplace en el futuro, a través de la Dirección de Contaduría o la que la reemplace en el futuro.

Entre los motivos de la iniciativa se indica que “si bien el Ejecutivo Municipal eleva a este Concejo Municipal mensualmente los informes denominados “Decreto 543” listado mensual de la liquidación de pagos a proveedores disponibles para su cobro y “Decreto 547” listado mensual de los pagos por Contaduría Municipal, dichos informes no se encuentran establecidos ni regulados por norma legal alguna”.

A su vez expresan que estos informes proporcionan información parcial de la gestión por lo que de ahora en más cada liquidación de pago deberá contener un detalle completo que arroje claridad sobre el proveedor y el tipo de servicio o bien que le suministra al Municipio.



CUIDADO Y

PROTECCIÓN

Otra Ordenanza con la autoría de radicales y el PRO propone la creación del "Programa de acuñado móvil de bicicletas" (JxC) estableciendo que “el Sistema Permanente de Acuñado de Bicicletas contemplado en la Ordenanza Municipal Nº 3.689 se comience a llevar a cabo en el ámbito de las vecinales, instituciones educativas, instituciones deportivas, eventos públicos, espacios verdes y a través del programa Rafaela en Acción”.

Dicha norma, sancionada el 23-08-2004 que el grabado sea través de una clave única registrable.

Entre los considerandos del proyecto se señala que “en los últimos meses se ha incrementado la cantidad de hurtos y robos de bicicletas en nuestra ciudad”.

Igualmente, se menciona que “cada vez son más los vecinos que eligen las bicicletas como medio de movilidad, ya sea para ir al trabajo, acudir a instituciones educativas o simplemente como modo de recreación y esparcimiento y es imprescindible que desde el municipio se incentive su uso”, pero “favoreciendo su cuidado y protección mediante medidas concretas de seguridad”.



SIN MONTACARGAS

PARA LOS ATAÚDES

Finalmente, la bancada “amarilla” le pide (Minuta de Comunicación) al Ejecutivo que lleve a cabo de manera perentoria reparaciones en el Cementerio Municipal.

“Resulta impostergable la reparación de galerías y la propia fachada del Cementerio Municipal, debido al notorio deterioro que presenta tanto en sus paredes como en sus techos es incluso evidente a simple vista, haciendo indispensable una evaluación minuciosa de las estructuras con el fin de evitar el mayor deterioro de las mismas”, expresa entre los fundamentos.

De igual manera advierte que “urge tomar medidas tendientes a disminuir los robos que sufren las sepulturas, para esto solicitamos mayor iluminación y personal de guardia durante todo el horario nocturno”.

A su vez se pide por el montacargas ubicado en las galerías 19, 20 y 21, que está fuera de servicio y denuncian y lamentan “el traslado a los pisos superiores de los féretros, en la actualidad, se realiza utilizando la escalera, haciendo dificultosa la acción no solo para el personal interviniente sino para los propios deudos”.



ESTACIONAMIENTO

E ILUMINACIÓN

También a través de una Minuta de Comunicación, Mársico pide al Gobierno que marque un estacionamiento para motos en el nuevo Hospital sobre la calzada ya sea por Presidente Arturo Frondizi o 25 de Mayo un sector cercano al sitio donde comenzó a funcionar el sector de pediatría.

El edil manifiesta que el proyecto persigue ordenar la ubicación de los rodados debido a que a partir del funcionamiento de la pediatría, se observa que muchas personas concurren al nosocomio en motocicletas, no estando establecido un sector específico, sobre la calzada, para el estacionamiento de estos rodados.

Por el mismo instrumento, el pedepista requiere reforzar la iluminación en el espacio público que se generó a partir del entubado del Canal Norte entre la Ada. Gabriel Maggi y las calles Chaco, José Buffa y C.Bollinger.

El lugar se encuentra escasamente iluminado y los vecinos con viviendas colindantes lo están reclamando con urgencia por cuestiones de seguridad.



DECLARACIÓN Y

RECONOCIMIENTO

Los concejales oficialistas (Frente de Todos y Frente Juntos) presentaron para su aprobación un proyecto para “declarar de Interés Municipal las actividades realizadas en el marco del 70º aniversario del fallecimiento de María Eva Duarte de Perón, "Evita", el 26 de julio pasado.

Tras destacar sus virtudes como mujer y política, se recuerda que en esa fecha en la ciudad se llevaron adelante distintas actividades, entre ellas la inauguración de la muestra cartas a Evita, del Archivo General de la Nación y la casa museo Eva Perón, en la sala IV del CCVM y el acto oficial en la plaza Eva Perón de nuestra ciudad.

Asimismo, la bancada Justicialista promueve, con un proyecto de Declaración, para reconocer a los alumnos año de la EESO Nº 428 “Luisa Raimondi de Barreiro”, Angelina Zanatta, Agustina Quiroga, Alan Lajetzky y Andrea Alderete, quienes fueron elegidos por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) para la Convocatoria CANSAT Argentina, iniciativa internacional impulsada por varias agencias espaciales del mundo, entre ellas: la NASA (EE.UU) y la ESA (Europa).

El concurso propone a estudiantes construir una carga útil, cuyo tamaño no supere al de una lata de gaseosa, y lanzarla en un cohete hasta una altitud aproximada de un kilómetro. De allí, el término CAN (lata) y SAT (satélite)

Hubo 900 grupos que hicieron una primera capacitación, 500 presentaron proyectos y fueron elegidos 26 en todo el país se denomina “EcoFly”, y consiste en el diseño y producción de un satélite a escala llamado ANADIEGO-SAT, que será lanzado a la tropósfera para medir la presión y temperatura en la atmósfera.

Como misión secundaria, planteada por los alumnos, podrá registrar la concentración de aerosoles atmosféricos producto de la deriva secundaria de agroquímicos.