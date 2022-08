Urcera se llevó la carrera especial en gran remontada

El piloto de Torino, José Manuel Urcera, quien había largado en la posición 42, se quedó con la carrera disputada ayer en el autódromo de Villicum de San Juan en una nueva fecha del Turismo Carretera. Urcera se llevó la victoria en una jornada especial al imponerse pese a partir desde el fondo, mientras que Andrés Jakos (Toyota) y Marcos Landa (Torino) completaron el podio.

"Agradezco a mi familia que siempre está. Estoy feliz con el resultado", señaló el ganador al finalizar "El Desafío de las Estellas". Y agregó: "Le agradezco también a (Horacio) Soljan que me abrió las puertas del equipo a fines del 2021, que no tuvo dudas de hacer un Torino nuevo cuando el otro se rompió en La Pampa.

Los mecánicos fueron claves en esta carrera porque fueron rapidísimos en los boxes. Feliz por torcer la mala suerte, ahora estamos más firmes y con grandes chances".

Entre las particularidades de la carrera, que no tuvo clasificación previa, los autos tuvieron que pasar por boxes de manera obligatoria dos veces durante la competición, una para recargar combustible y otra para cambiar un neumático.

El piloto de San Antonio Oeste asumió el liderazgo a partir del giro 23º para encaminarse hacia su quinto triunfo en TC tras 18 meses (había ganado en Buenos Aires el 7 de marzo de 2021 con Chevrolet) y ganar por segunda vez en el trazado sanjuanino, repitiendo lo hecho el 21 de abril de 2019 en TN Clase 3.

En el campeonato, Agustín Canapino se mantiene como líder con 293, 5 puntos, seguido por Santiago Mangoni con 283 y Urcera con 252 unidades cosechadas hasta el momento.

La décima y última fecha de la Etapa Regular de la temporada del Turismo Carretera será el próximo 28 de agosto en el autódromo de Paraná. Además, con el triunfo, Urcera se metió en la Copa de Oro, que comenzará el 18 de septiembre en San Luis, junto a Mauricio Lambiris, Juan Cruz Benvenuti, Germán Todino, Jonatan Castellano, Mariano Werner, Esteban Gini, Juan Bautista De Benedictis, Julián Santero y Leonel Pernía.



LA CLASIFICACION

1) José M. Urcera (Torino) en 1h 12m 26s 481/1000; 2) Andrés Jakos (Toyota) a 1s334; 3) Marcos Landa (Torino); 4) Luis José Di Palma (Ford); 5) Valentín Aguirre (Dodge); 6) Juan M. Trucco (Dodge); 7) Christian Ramos (Dodge); 8) Sergio Alaux (Chevrolet); 9) Jonatan Castellano (Dodge) y 10) Nicolás Trosset (Ford).



VALLE EN TC PISTA

Lucas Valle (Dodge) ganó la Final correspondiente a la 9ª fecha del 27º Campeonato Argentino de TC Pista, que se realizó en el Circuito Internacional “San Juan-Villicum”. El piloto del JP Carrera obtuvo su 1ª victoria en 9 participaciones en la categoría y lideró el 1-3-4-5 de la Pentaestrella, que festejó por 3ª vez en el año.

Otto Fritzler (Ford) y Santiago Álvarez (Dodge) sacaron provecho de los incidentes que se sucedieron delante de ellos, siendo segundo y tercero, respectivamente. Luego llegaron H. Palazzo (Dodge), L. Carabajal (Ford), E. Craparo (Ford), C. Di Scala (Ford), N. Impiombatto (Chevrolet), M. Vazquez (Dodge) y L. Panarotti (Dodge), completando los 10 primeros.

El líder del campeonato es Alvarez con 302 puntos, seguido por Fritzler con 293.