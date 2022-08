9 de Julio empató en María Juana

9 de Julio hizo su presentación en la Copa Santa Fe con un empate 0 a 0 como visitante ante Atlético María Juana. En uno de los partidos correspondientes a la tercera fase, el elenco dirigido por Marcelo Werlen rescató un empate que le permite encarar la revancha con moderado optimismo, sabiendo que tiene un equipo que en este nuevo proceso está buscando una identidad de cara al futuro, no sólo referido en este torneo sino fundamentalmente para el Regional Amateur.

Este resultado ratificó, una vez más, la muy buena temporada del "Chupa" mariajuanense, que luego de haber sido finalista del campeonato de clubes de la Federación, tiene este merecido premio de disputar la Copa Santa Fe y tras haber superado ya una fase, demuestra que quiere dar batalla ante el León.

Atlético María Juana formó con Santino Garella; Joaquín Ferreyra, Carlos Spósito, Juan C. Perussia y Catriel Alassia; Lucio Silioni, Rafael Martinez, Mauro Rosso y Nicolás Roggero; Guillermo Russi y Mauro Lora. Sup: Brian Piombo, Facundo Ruffiner, Julián Martino, Ezequiel Trocca, Emiliano Perren, Bruno Lovera y Mateo Diaz.

Por su parte, 9 de Julio alistó a: Joaquín Gómez; Maximiliano Martinez, Facundo Centurión, Andrés Velazco y Sebastián Acuña; Joaquín Giovannini, Agustín Vera, Martín Sterren; Wilson Ruiz Diaz; Gastón Monserrat y Maximiliano Ibáñez. Sup: Luciano Trejo, Facundo Maldonado, Marcos Valsagna, Maximiliano Aguilar, Gino Carignano, Brian Peralta y Luka Zanoni.



FLAVIO DIAZ EN LIBERTAD

El marcador central Flavio Diaz, que estuvo en 9 de Julio hasta hace unas semanas y se desvinculó por motivos laborales, retornará a Libertad de Sunchales para jugar el torneo Regional Amateur, según se conoció en la vecina ciudad.