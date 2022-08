Entregan casi $ 3 millones en créditos a emprendimientos por "Rafaela Impulsa"

La Municipalidad de Rafaela realizó la entrega Nº 39 de los créditos del programa "Rafaela Impulsa" que lleva adelante la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación con la finalidad de potenciar a los emprendedores y emprendedoras locales con fondos públicos a tasas de financiamiento del 18 por ciento anual. En esta ocasión, el monto distribuido entre siete beneficiarios fue de $2.772.000 en el marco de un acto que se llevó a cabo en el Salón Verde del edificio municipal.

Antes de darle a cada uno y cada una la carpeta con la documentación correspondiente, se abrió una instancia para que pudieran contar el oficio que desarrollan y para qué iban a destinar el dinero.

En esta etapa, las y los participantes fueron escuchados por el intendente Luis Castellano; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; el coordinador de Empleo, Juan Ignacio Ruggia; junto con los concejales Juan Senn y Leonardo Viotti, quienes integran la comisión encargada de supervisar el manejo de los fondos. También estuvieron Marcela Blaser, Viviana Minetti y Yanina Pairola quienes se ocupan de recibir a cada consultante, asesorar y acompañar durante todo el proceso de tramitación.

Los créditos a emprendimientos locales productivos, de comercialización de bienes y servicios, y a proyectos que demuestren viabilidad técnica, económica y ambiental se otorgan con dinero proveniente de un Fondo Rotatorio propio que se conforma de la devolución de cuotas de los emprendedores y de un 10 por ciento del dinero de las multas de tránsito.



“DOBLAR LOS ESFUERZOS

PARA SEGUIR CRECIENDO”

Al respecto, el coordinador de Empleo, Juan Ignacio Ruggia, dijo: “Realizamos la entrega Nº 39 de Rafaela Impulsa, una política de Estado que sigue fortaleciéndose en el territorio. Se entregaron casi tres millones de pesos en esta oportunidad, y son siete los emprendimientos que recibieron una ayuda crediticia”.

“Hoy tenemos este programa donde 244 emprendedores y emprendedores han pasado y el 90% siguen en pie. Nos pone muy orgullosos esta situación. Tal como dijo el intendente Luis Castellano en esta entrega de créditos: poder ver, conocer, escuchar y comprender como esta política pública impacta en el territorio, nos reafirma e invita a doblar los esfuerzos para seguir creciendo”; cerró.



EXPERIENCIAS

Seguidamente, Alan Medina, emprendedor beneficiado con el crédito, contó: “Me dedico al rubro del comercio y tengo una carnicería. Este crédito me parece muy importante. El destino que le voy a dar es para herramientas y equipamiento. Actualmente estoy alquilando y mi idea es mudarme a un local propio. Este crédito va destinado en especial a una cámara frigorífica para la carnicería. Recomendaría este programa porque sirve para inversión, crecimiento y expansión”.

Por último, la emprendedora Gabriela Weber, contó: “Tengo un emprendimiento que se llama Cuando Estés Acá. Me dedico a la confección de prendas evolutivas, que tienen una duración de dos años aproximadamente -ya que se agrandan a medida que el niño o niña crece-. Además, presto el servicio de confección para otras empresas o emprendedores. El crédito me sirvió para comprar máquinas industriales. Estoy muy contenta”.