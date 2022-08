Registraron anomalías en controles

Operativos de control de motocicletas, se realizaron con participación de efectivos de la Subcomisaría 2ª, Investigaciones (de Sunchales), y la Guardia Urbana de Ataliva.

En la oportunidad, se interceptó una moto en la que se desplazaban dos mayores de edad, y se constató que no se contaba contaba con la documentación correspondiente, tenía colocado un caño de escape no permitido, no poseía iluminación delantera, y dichas personas no llevaban casco.

Por ello se los demoró y posteriormente liberó, al no contar con impedimento alguno en lo personal, y lo relacionado al vehículo de referencia, que finalmente fue retenido.

Lo que si se labró fue un acta de infracción por transgredir las ordenanzas comunales vigentes en materia de circulación vehicular.

Por otra parte, se intervino ante la comprobación de un vecino que transitaba sin llevar el casco protector, siendo retenido el rodado hasta la obtención de elemento antes mencionado, lo que sucedió momento más tarde.

En este caso, fue labrada un acta de infracción al respecto.