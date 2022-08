Massa anunció cómo continuará su gestión

BUENOS AIRES, 7 (NA). - A tres días de haber desembarcado en el gabinete de Alberto Fernández, el flamante superministro, Sergio Massa, anunció ayer que el próximo martes mantendrá un encuentro con los responsables de la administración de ministerios para que "conozcan las prioridades de inversión y los techos de gasto".

"Hace 48 horas iniciamos con responsabilidad y compromiso nuestra tarea al frente del Ministerio de Economía", publicó Massa en su cuenta de Twitter, donde aprovechó para dar precisiones sobre las próximas medidas que se llevarán a cabo.

En ese marco, el funcionario nacional continuó: "Quiero hacerles un informe de estas primeras 48 horas con la idea de que, más allá de cualquier especulación de terceros, sepan qué estamos haciendo y cómo avanzamos".

"Hemos citado para el día martes a todos los y las responsables de administración de ministerios para darles la programación hasta fin de año, para que conozcan las prioridades de inversión y los techos de gasto", anticipó el tigrense.

En un extenso hilo de Twitter, el ex presidente de la Cámara de Diputados subrayó que "no habrá más emisión hasta fin de año", por lo que el próximo lunes iniciarán "reintegros al Banco Central".

"Empezamos en coordinación con todos los sectores de la administración pública la fijación de topes al ingreso de personal, y a partir del 1° de septiembre debe estar publicada con acceso público cada declaración jurada en la página del Indec", continuó.

Respecto de la segmentación de tarifas energéticas, puntualizó: "Se agregarán topes de consumo para promover ahorro de recursos y un sistema más progresivo de subsidios. Quien menos consume o menos ingresos tiene menos paga, quien más consume o más ingresos tiene, más paga".

"La segmentación y el tope de subsidio tendrá un criterio federal con comprensión climática. La entrada en vigencia será por sector y zona, y será informada el jueves por la Secretaría de Energía", agregó.

El flamante ministro de Economía, que volvió a utilizar las redes en busca de dar señales de previsibilidad política y económica, afirmó que ordenando el sistema de distribución de subsidios "el Estado se ahorrará 500.000 millones de pesos al año".

Además, indicó que elevó al jefe de Estado el decreto para fomentar las exportaciones de hidrocarburos y consideró "clave el aumento de nuestras exportaciones en ese sector en un mundo que vive una feroz crisis energética".

También informó que la AFIP y la Aduana notificaron a "722 empresas" por "mecanismos de abuso con subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones", por lo que "el perjuicio al Estado es de casi 1.000 millones de dólares".

En cuanto a nuevos créditos, Massa detalló: "El día martes 16 de agosto lanzamos el Programa de Crédito a la primera exportación, a los efectos de que nuestras PyMEs vendan trabajo argentino al mundo. Son 240.000 millones de Tasa de Crédito promocional para nuevas empresas exportadoras".

"Ya está funcionando un esquema de coordinación para garantizar que los dólares de las importaciones estén enfocados a la producción y la salud. Participarán la Secretaría de Comercio, el Banco Central, la Aduana y la Secretaría de Industria", completó.

Asimismo, puntualizó en la prioridad que tendrán sectores productivos para la solicitud y liberación de divisas: "El día jueves el Banco Central aprobó el sistema de cuentas especiales para el ingreso de anticipos. La pesca ya anunció el viernes su programa y en los próximos días informaremos los montos de otras cadenas de valor".

En materia de agenda ministerial, anticipó que el próximo 19 de agosto se firmará el contrato con la CAF e indicó que mantuvo una conversación de trabajo con el Presidente del BID por el Programa de Desembolsos y el trabajo coordinado entre Argentina y este organismo.

"A la primera reunión se sucedió una segunda de equipos técnicos para trabajar en los objetivos argentinos para los años 2022 y 2023", señaló el ministro.

En su posteo relató que el pasado jueves y viernes se reunió con la titular de la Anses, Fernanda Raverta, para revisar "los escenarios" económicos y el próximo miércoles a las 17:00 anunciarán "la medida que incluye además del índice normal, un acompañamiento adicional" a los jubilados.

"A ese acompañamiento lo vamos a respaldar en una mayor recaudación por anticipo de Ganancias decidida por AFIP, para que a ese ingreso de sectores con mayor capacidad de pago, lo volquemos en uno de los sectores que más sufre sin afectar el orden de nuestras cuentas", explicó.

En una nueva defensa a las políticas que buscarán la reducción del gasto público, sostuvo: "Todos debemos entender la importancia de sentarnos a buscar acuerdos. Sin estabilidad macroeconómica no hay paz social y sin paz social no hay estabilidad macroeconómica". .

"En la semana que se inicia el Ministerio de Salud de la Nación presentará cómo funcionarán las auditorías y los programas de capacitación para la vuelta al empleo. Luego, informaremos los instrumentos para los sectores vulnerables, la formalización de la economía social y el programa Puente al Empleo", manifestó.