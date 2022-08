Violentos sucesos en un encuentro futbolístico

En la tarde de la jornada de ayer se disputó un encuentro futbolístico por la tercera fecha de la Copa Santa Fe, entre el Club Sportivo Norte y Atlético de Rafaela, y una vez más -como suele suceder últimamente en cotejos futbolísticos locales- se dieron incidentes y hechos de violencia.

El encuentro que tuvo como local el estadio del Club Sportivo Norte, ubicado en intersección de calles Jaime Ferré y Lavalle, y que contó con la concurrencia de unos 3.000 espectadores aproximadamente, para lo cual la Policía diseñó un operativo de prevención compuesto de canes, 80 efectivos policiales provistos de equipos antidisturbios; y la presencia de la Brigada Motorizada además de la Brigada de Explosivos; se desarrolló a partir de las 14.15 cuando se produjo el arribo de ambos planteles.



INCIDENTES

Los principales incidentes se registraron antes del inicio del partido, cuando desde ambos lados se arrojó abundante pirotecnia sonora.

A los 23 minutos del primer tiempo, la parcialidad visitante (Atlético de Rafaela) arrojó en el sector de la hinchada una bomba de estruendo sin que resulten de ello personas lesionadas.

A los 30 minutos del primer tiempo el encuentro quedó suspendido por el lapso de 10 minutos debido al arrojamiento de papeles (rollos) dentro del campo de juego, debiendo ser recogidos a un costado por jugadores de ambos equipos y la terna arbitral.

A los 24 minutos del segundo tiempo la parcialidad visitante, nuevamente arrojó dos bombas de estruendo -una en el sector hinchada y otra dentro del campo de juego-.



FIN DEL ENCUENTRO

Lo peor ocurrió una vez finalizado el encuentro a favor del equipo local (Sportivo 1 - Atlético Rafaela 0), cuando se ocasionaron graves disturbios en el sector visitante, dónde la barrabrava del club Atlético Rafaela -quizás por el resultado adverso del marcador- provocó la rotura de alambrados, lajas del perímetro del campo de juego, del portón de acceso, e incendio intencional de los papeles arrojados durante el cotejo.

En esas circunstancias debió intervenir personal policial del Cuerpo Guardia de Infantería, a los fines de restablecer el orden en el sector y lograr el desalojo de la parcialidad visitante. En ese marco, una mujer cuya identidad no trascendió, resultó descompensada debiendo ser trasladada por personal del Comando Radioeléctrico junto a familiares hasta el Hospital "Jaime Ferré", donde más tarde evolucionó favorablemente.

Cabe destacar que por los hechos no se produjeron detenciones -quizás para no exasperar más aún los caldeados ánimos- y que en días previos al evento se habían realizado obras de reparación del tejido perimetral.