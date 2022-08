Asalto en banda y con réplicas de armas de fuego

Minutos antes de que culmine la jornada del viernes, el sonido de sirenas y el veloz paso de móviles policiales hacia el oeste ciudadano anticipó que algún evento importante estaba ocurriendo en zona del barrio 9 de Julio de esta ciudad.

Así, La Opinión se dirigió al lugar, para tomar conocimiento poco después que terminaba de ocurrir un hecho de robo calificado en una vivienda particular ubicada en calle Perú al 100, por lo que ya se encontraba en el lugar personal policial de la Comisaría Seccional 2a. -por razones de jurisdicción- y de la Guardia Urbana Rafaelina (GUR).

Se pudo saber así que el hecho contra la propiedad, tuvo como víctima a quienes participaban de una reunión familiar y junto a ellos un grupo de personas.

De acuerdo a lo recabado por este Diario, al estar el dueño de casa participando de la reunión, alguien tocó el timbre, y al abrir la puerta cuatro varones de identidad desconocida -aparentemente encapuchados- ingresaron al domicilio, y tras esgrimir dos armas de fuego de modo amenazante, sustrajeron las pertenencias a los presentes, principalmente carteras y celulares, para luego darse a la fuga hacia el Este de esta ciudad, en una camioneta color gris.

Posteriormente se pudo comprobar que las armas utilizadas en el hecho eran, en realidad, réplicas de juguete.

Afortunadamente no hubo lesionados, y en un rastrillaje por las inmediaciones del lugar realizado posteriormente, se concretó el hallazgo -en la intersección de calles Moreno y Perú- de una réplica de arma de fuego (de juguete), y en calle Maipú al 1100, de dos teléfonos celulares, elementos que fueron descartados por los autores del ilícito, procediéndose al formal secuestro de los mismos; agregándose asimismo una mochila.

Luego de producido el suceso, se dio inmediata intervención al Fiscal de turno, por lo que fue calificado provisoriamente como "robo calificado".



INCENDIO EN

EGUSQUIZA

En horas de la tarde del viernes, personal de la Subcomisaría N° 20 de Egusquiza, tomó conocimiento del incendio de un vehículo en zona rural. Arribados al lugar, los uniformados se entrevistaron con el propietario del automóvil Ford Fiesta Max, que por causas que se desconocen se prendió fuego, aunque se aseguraba que el hecho habría sido accidental.

Cabe mencionar que no hubo personas lesionadas, y que se prendió fuego el pasto del sector, que con ayuda de personal de la Comuna se logró apagar sin mayores contratiempos.