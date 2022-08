CRAR ganó y tiene la chance del título

El Círculo Rafaelino de Rugby se impuso este sábado como visitante ante Los Caranchos de Rosario por 28 a 23 por la segunda fecha del Final Four de segunda división, y con esta gran victoria se puso en carrera a una fecha del final, en la que recibirá a Logaritmo. Recordemos que en la jornada inicial, la escuadra verde había perdido en Venado Tuerto.

Los puntos del conjunto rafaelino fueron aportados por tries de Ricardo Brown, Esteban Appó, Manuel Mandrille y Jonatan Viotti, más cuatro conversiones de Santiago Kerstens, logrando de tal manera el bonus ofensivo.

La jornada fue perfecta tomando en cuenta que en el otro partido del Final Four, Logaritmo le ganó a Jockey de Venado Tuerto Tuerto por 22 a 14 y eso determina que la definición sea muy pareja y con todos los equipos con chances, en la última fecha cuando el elenco dirigido por Quique López Durando reciba a «Loga».

De todos modos, CRAR llega con el segundo mejor puntaje y eso le otorga mayores aspiraciones. Quien depende de si mismo es Los Caranchos porque ayer sumó dos puntos pese a la derrota (perder por menos de 7 y apoyar cuatro tries).

La formación titular rafaelina fue con Matías Rocchi, Martín Zegaib y Gastón Zbrun; Mariano Ferrero y Juan Cruz Karlen; Manuel Mandrille, Pedro Rubiolo y Facundo Aimo; Esteban Appo y Santiago Kerstens; Ricardo Brown, Nicolás Imvinkelried (c), José Francone, Leonardo Sabellotti; Mateo Villar.

Las posiciones quedaron con Los Caranchos con 7 puntos; CRAR 6, Jockey 5 y Logaritmo con 4. En el otro partido de la última fecha, Jockey recibirá a Los Caranchos.