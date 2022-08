Domingo de Primera A, B y Femenino

La acción de la Liga Rafaelina de Fútbol tendrá continuidad en la jornada de hoy y con mucha competencia. Por la Primera A, se completará la fecha 6 del Clausura que ya tiene unos cuantos encuentros disputados; mientras que también se completará la fecha 7 en la Primera B, que adelantó algunos partidos en la noche del viernes.

Por otro lado, se pone en marcha el Clausura del fútbol Femenino.



PRIMERA A



Hoy, a las 15.30hs: Argentino de Vila vs Peñarol (Mauro Cardozo), Deportivo Aldao vs Bochófilo Bochazo (Rodrigo Pérez), Brown San Vicente vs Ferrocarril del Estado (Franco Ceballos), Deportivo Tacural vs Deportivo Ramona (Árbitro Liga Ceresina).



YA JUGARON. Florida 0 vs Libertad 3, Unión 2 vs Atlético (MJ) 0, 9 de Julio 1 vs Sportivo Norte 0, Talleres María Juana 0 vs Atlético de Rafaela 1, Arg. Quilmes 0 vs Ben Hur 1.



LAS POSICIONES: Ben Hur 16, puntos; 9 de Julio 13; Libertad 11; Atlético de Rafaela 11; Sportivo Norte, Brown San Vicente 10; Peñarol 10; Dep. Tacural 9; Dep. Ramona 9; Arg. Quilmes 8; Ferro 8; Dep. Aldao 7; Unión 7; Bochazo 4; Atlético de Maria Juana 3; Florida 2; Arg de Vila y Talleres María Juana 1.



PRIMERA B



El certamen de la Primera B, en su fecha 7, ya tuvo algunos adelantos y se completará con el grueso de partidos este domingo.

Todo el programa. ZONA NORTE: Viernes: Moreno 2– Ind. San Cristóbal 1, Dep. Bella Italia 3 – Tiro Federal 3. Hoy, 15.30hs: San Isidro vs Ind. Ataliva (Silvio Ruíz), Sp. Roca vs Arg. de Humberto (Sebastián Garetto).



LAS POSICIONES: Roca 13, puntos; Humberto 11; San Cristóbal 10; San Antonio 9; Bella Italia 9; Moreno 9; Ind. Ataliva 5; Tiro Federal 3; San Isidro 1.



ZONA SUR: Viernes: Libertad EC 1 – La Hidráulica 1, San Martín 2 – Dep. Susana 0. Hoy, 15.30hs: Sp. Santa Clara vs Zenón Pereyra (Ariel Gorlino), Def. de Frontera vs Atlético Esmeralda (Guillermo Vacarone), Juventud Unida Villa San José vs Dep. Josefina (Darío Suárez).



LAS POSICIONES: La Hidráulica 19, puntos; Esmeralda 15; San Martín 12; Santa Clara 10; Josefina 9; Susana 8; Juventud Unida 5; Libertad EC 5; Zenón Pereyra 4; Def. de Frontera 1.



FEMENINO



Este domingo se disputará la primera fecha del torneo Clausura del Fútbol Femenino liguista.

En cancha de 9 de Julio jugarán Ferro Dho vs 9 de Julio, desde las 9.30hs (Reserva, Sub-13 y Primera), y en cancha de Argentino de Humberto, también desde el mismo horario, lo harán Atlético de Rafaela vs Dep. Susana (Reserva y Sub-13), Argentino de Vila vs Libertad (Primera) y Arg. de Humberto vs Atlético de Rafaela (Primera).