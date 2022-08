Atlético Femenino visita a Arsenal

Atlético de Rafaela visitará este domingo a Arsenal de Sarandí en uno de los encuentros correspondientes a la fecha 7 del torneo de la Primera C de Fútbol Femenino que organiza AFA, en su Fase Ascenso.

El cotejo comenzará a las 15.30hs y se disputará en cancha de Berazategui.

Las Cremosas aún no han podido sacar puntos de visitante y hoy buscarán cortar con dicha racha.

El equipo que conduce Juan Wabeke viene de superar por 3-1 a Cañuelas.

Luego de la visita de hoy a Arsenal, a las chicas de la Crema le quedará el siguiente fixture para completar la primera rueda: Fecha 8: vs. San Luis (L). Fecha 9: Libre. Fecha 10: Talleres de Remedios de Escalada (V). Fecha 11: Berazategui (L).Fecha 12: Nueva Chicago (V).Fecha 13: Talleres de Córdoba (L).