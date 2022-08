El Santo del pan y el trabajo

La Iglesia católica celebra hoy el día de San Cayetano, a quienes los fieles le piden pan y trabajo. Misas y peregrinaciones caracterizan esta jornada de devoción en la que también se agradece por tener un empleo y el alimento en la mesa familiar. En Rafaela, el templo en su honor está ubicado en barrio Amancay, donde miles de personas desfilan esta fecha para tocar la imagen del Santo, para sentarse o ponerse de rodillas sobre sus bancos y nada más rezar para requerir el bienestar de las personas que quieren.Tal vez esa cultura de la fe tan fuerte hacia San Cayetano no solo encuentra explicación en una sociedad principalmente católica sino también en los vaivenes de un país difícil que en las últimas décadas recayó en su adicción a las crisis políticas, económicas, sociales e institucionales. El trabajo se marchita o florece según las épocas de la Argentina, que no logra despegar a pesar de ser un país con recursos.Las estadísticas actuales del mercado laboral no traslucen una desocupación muy elevada, pero el problema que se advierte hoy día es que miles y miles de trabajadores registrados perciben un sueldo bajo que no alcanza para escapar de la pobreza y cubrir las necesidades básicas de sus familias. Generalmente las causas de los problemas de la economía argentina radican en la falta de capacidad de las clases dirigentes para lograr, diálogo mediante, consensos sobre el camino a seguir para alcanzar un país próspero y distribución con justicia social. A veces se suman obstáculos extraordinarios, como la pandemia de Covid, que pusieron las cosas más difíciles aún. La guerra en Europa de estos días aumentan la complejidad, pero no se puede tapar el sol con la mano: el origen de todos los males son propios.Ante este tiempo de incertidumbre e intranquilidad, nuevamente hoy veremos a las parroquias dedicadas a San Cayetano recibiendo a una multitud de fieles que buscarán agradecer por el trabajo que tienen o pedir por el que les falta.Las crisis que golpean a la Argentina suelen tener un principio y un final, para dar un respiro y tiempo para la recuperación. Sin embargo, da la sensación que el actual período de inestabilidad llegó para quedarse. El país languidece esperando quizás un golpe de suerte del destino, que no llega. Y así se consume el tiempo, mientras casi todos se empobrecen cada día más.A propósito de las fotos del mercado laboral, hay datos frescos. El empleo asalariado registrado privado creció en mayo 0,4% mensual, según el Sistema Integrado Previsional Argentino, porcentaje que se replica en junio, de acuerdo a la Encuesta de Indicadores Laborales, consignó el Ministerio de Trabajo.Este proceso de inclusión laboral que se extiende durante 17 meses consecutivos de crecimiento del empleo permitió la incorporación de 300.000 trabajadoras y trabajadores que se encontraban en situación de desempleo, informalidad o inactividad, destacó el informe. Asimismo, agregó, el poder adquisitivo del salario medio del trabajo registrado en relación de dependencia del sector privado crece en todos los meses de 2022 y, en mayo, último mes con información disponible, se verifica el mayor crecimiento interanual del año (3,6%).Por otra parte, la variación interanual del salario promedio del trabajo registrado en empresas privadas creció por arriba de la inflación: entre mayo de 2021 y mayo de 2022, el crecimiento del salario medio alcanza a 66,4%, mientras que el alza del Índice de Precios al Consumidor llega a 60,7%.Por su parte, el nivel actual de ocupación formal de las mujeres en empresas del sector privado se encuentra cercano a los máximos históricos. Todos los sectores de actividad presentaron un saldo positivo. Tanto en la construcción, como en el comercio y la industria manufacturera se sostiene la recuperación del empleo de los meses pasados.Son datos positivos, pero dado el nivel de pobreza y deterioro social, insuficientes. Muchos argentinos están excluidos. Y hoy estarán ante San Cayetano.