El aporte decisivo de la agroindustria

Por José Calero, Especial de NA. - El sector agroindustrial ya representa un cuarto del Producto Bruto de la Argentina y desempeña un rol decisivo para intentar acumular reservas del Banco Central.

Entre enero y julio de este año, la liquidación de divisas de la agroindustria alcanzó un nuevo récord: US$ 22.309 millones.

La liquidación de julio representó el segundo récord para ese mes, con US$ 3.164 millones.

"El sector agroindustrial y agroexportador respondió con creces a la mayor demanda mundial de maíz, trigo, harina de soja y aceite de girasol", destacaron las cámaras aceiteras (CIARA) y cerealeras (CEC).

Y explicaron que la liquidación hubiese sido "mucho mayor sin las restricciones y limitantes que impone el Gobierno en algunos productos exportables, la sequía, la falta de gasoil y los piquetes y cortes de rutas por los autoconvocados".

Esto se logró a pesar de que hubo un bajo ritmo de ventas de soja con relación a años previos.

Las ventas acumuladas totales de soja en el período Mayo 2020 - Junio 2021 llegaron a 40,3 millones toneladas. Pero en esta cosecha 2021 - 22, los productores vendieron 32,9 millones.

El cálculo arroja una baja en volumen de ventas del productor de 7,4 millones en el 2022 en comparación con el año comercial 2020 - 2021.

A ese saldo apunta el Gobierno al tratar de alentar que los productores lo vendan al sector agroindustrial y se exporte.

Si eso no ocurre, la falta de oferta de soja disponible podrá adelantar la parada de las plantas aceiteras para su mantenimiento anual.

Esto podría impactar en el ingreso de divisas en el último cuatrimestre del año, lo cual enciende alertas rojas en el nuevo equipo económico liderado por Sergio Massa.

Es que se redujo la capacidad de utilización de molienda de soja al 66%, y en consecuencia aumentó la Capacidad Ociosa, ahora en el 34%.

La baja de la molienda de soja durante junio, con 3,9 millones de toneladas, impactó en forma negativa en el índice de porcentaje de utilización de la capacidad instalada.

"Si tomamos en cuenta el volumen de molienda trabajando a capacidad máxima, la capacidad ociosa llega al 50%", explicó el informe.

En cambio, se produjo un fuerte ingreso de camiones de maíz durante julio: en total entraron 100.568 con un acumulado de 3,21 millones de toneladas, uno de los valores históricos más altos.

Representan el 63% del total de camiones ingresados, de 160.000 totales entre trigo, soja y maíz.

En 2021, las cadenas agroindustriales representaron el 25,6% del PBI argentino, la principal actividad económica.

Le sigue en importancia la actividad comercial (mayorista, minorista y de reparaciones) con un 13%, la actividad inmobiliaria así como salud y educación, con 10,6% y 10,5%, respectivamente, y la industria manufacturera no agropecuaria (11,7%), donde se encuentran rubros como fabricación de prendas de vestir, de productos metálicos, fabricación de maquinarias y equipos, ediciones impresas, fabricación de vehículos automotores, entre otros.

Estas actividades en su conjunto, explican el 71,4% del PBI argentino.