Unión en un partido fundamental

Este domingo continuará la 23ª del Federal A que tendrá en la Zona B un partido muy caliente para la parte baja de la tabla de posiciones. Unión de Sunchales visitará a Defensores de Pronunciamiento desde las 11, con el arbitraje del tucumano Ariel Montero.

Luego de cinco derrotas consecutivas, el Bicho Verde necesita dar un golpe de timón para no caer en puestos de descenso y si es ante un rival directo, mucho mejor.

Los partidos ya disputados fueron: Sarmiento de Resistencia 2 (Cañete y Montejano) - J. Antoniana 1 (Cáceres); Central Norte 0 - A. Paraná 1 (Valsangiacomo); San Martín de Formosa 4 (Ibarra -2-, Toledo y Bonet) - Gimnasia y Tiro 0.

Este domingo también jugarán: a las 15 Sp. Belgrano vs. Boca Unidos; 15.15 Douglas Haig vs. Crucero del Norte; 15.30 Defensores de Villa Ramallo vs. Sp. Las Parejas y 16 Racing de Córdoba vs. Juventud de Gualeguaychú. Libre: Gimnasia de Concepción del Uruguay.

Las posiciones en los últimos lugares tienen a Unión con 18 puntos, A. Paraná 17, DEPRO 16 y Juv. de Gualeguaychú 15.