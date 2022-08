Sportivo Norte consiguió una ventaja ante la Crema

Sportivo Norte sacó ventaja en el primer partido de la tercera fase de la Copa Santa Fe frente a Atlético de Rafaela, al derrotarlo por 1 a 0 en barrio Barranquitas con un gol de Marcos Eñiguez en la parte complementaria, cuando el reloj marcaba 30 minutos.

En un estadio totalmente colmado de público, el partido fue bastante cerrado, donde hubo pocos espacios y en ese contexto más pretendido por el equipo dirigido por Marcelo Varela, la clave se dio en aprovechar una de las opciones de pelota parada que tuvo para conseguir ese gol que le permite concretar el primer paso, a la espera de la revancha que aún no tiene fecha confirmada.

De todos modos, el elenco norteño logró un merecido triunfo en base a su sacrificio en cada metro de la cancha, aún pese al desgaste de tener un plantel más corto que su rival, más allá que los dos jugaron entre semana por Liga.

Con el arbitraje de Franco Ceballos, Sportivo formó con: Emanuel Viotti; Fabio Gonzalez, Marcos Eñiguez, Alexis Almaraz y Eduardo Isaurralde; Gabriel Leguizamón, Alexis Mansilla, Lucas Cristaldo (Adrián Córdoba) y Marcos Quiroga; Agustín Soria y Matías Zbrun (Manuel Sánchez). Sup: Juan Bach, José Gómez, Mateo Maldonado, Lautaro Ibarra y Gabriel Jara. DT: M. Varela.

Atlético alistó a: Agustín Grinóvero; Facundo Nadalin, Alexandro Ponce, Kevin Jappert y Marco Rossa; Agustín Costamagna (Bautista Tomattis), Juan Rossi, Gonzalo Alassia y Santiago Colombatti (Lisandro Merlino); Gino Albertengo (Darío Rostagno) y Agustín Alfano. Sup: Mayco Bergia, Ignacio Schaab, Juan Flores, Bruno Riberi. DT: G. Bessone.

Cabe mencionar que hubo algunos incidentes en la desconcentración de los hinchas de Atlético. Asimismo, el partido tuvo interrupciones por diversos motivos, entre arrojo de serpentinas y bombas de estruendo.