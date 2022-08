AFIP: embargos bajo un raro concepto

En Las Breñas, Chaco, el productor Juan Monin en día de “hacer bancos” para pagar sueldos, servicios y tarjetas, entre otras cosas, al concurrir al primer banco (el Nación) de los tres donde tiene cuentas, se sorprendió con que tenía todo embargado por la Justicia, por pedido de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), bajo el concepto de “Embargado SOJ” por una suma de 702.000 pesos.

Tras la noticia, inmediatamente llamó a su contador para contarle la situación mientras se dirigía a las sucursales de los otros bancos privados del pueblo. Cuando llegó, el gerente de una de las entidades lo recibió y mostrándole un gran fajo de hojas con pedidos de embargos a cuentas de clientes, le preguntó: “¿venís por un embargo? Porque mirá la pila de embargos que tengo solo hoy”.

NO DEBIA NADA

“No debía nada, tengo todo en regla, me dijo mi contador. Me han hecho un desastre. Y a pesar de no deber nada de nada, no solo me han embargado ese dinero en el banco público sino también esa misma suma me la retuvieron en los otros dos bancos con los que opero”, dijo Monin a La Nacion.

LO QUE DICE EL ORGANISMO

Fuentes cercanas a la AFIP indicaron que no hay “ninguna intención de perseguir a sector alguno, solamente a quienes evaden, lo que puede haber sucedido es que desde febrero se han retomado las ejecuciones fiscales, luego de estar suspendidas por la pandemia durante 19 meses”.

“Para que sucedan, hay pasos previos. Todos los contribuyentes reciben primero una intimación, luego boleta de deuda, y luego recién el embargo. No hay embargos preventivos de ningún tipo y que la sigla SOJ es la abreviatura de ‘Sistema de Oficios Judiciales’”, señalaron.

¿A QUIENES ESTAN DIRIGIDOS?

Según contó el también presidente de la Sociedad Rural de Sachayoj, en Santiago del Estero, todos los embargos en la zona, “están dirigidas a productores o a empresas que venden insumos al campo” y se han incrementaron notablemente en los últimos dos meses. También señaló que esta situación de embargos de la AFIP contra el sector agropecuario se repite en varias provincias.

“Me han dicho los contadores que están cansados, que no paran de tener casos de embargo sin motivos de sus clientes. Son más de 200 en 60 días solo en nuestra zona. A nosotros llama la atención que los embargos tienen que ver con el sector”, remarcó Monin.

“Esto es apriete puro para que no nos quede otra y tengamos que vender soja para hacernos de efectivo y poder seguir operando. Si no, no se entiende por qué lo hacen solo a los productores, o si se entiende es para obligarnos a liquidar. Yo tuve que pedir adelantado un cheque a la cooperativa con la que trabajo y malvenderlo para tener algo de plata para hacer frente a mis obligaciones. Es muy dañino lo que te hacen, más aun que no les debo nada. Según me dijo el contador, para que me rehabiliten las cuentas van a pasar al menos de 20 días”, añadió.

Otro productor de la zona, que prefirió resguardar su identidad por seguridad, contó que le sucedió algo parecido. “Estaba por pagar con la tarjeta de débito una compra y me la rechazaron. Le dije a mi señora que vaya hasta el Banco Nación a averiguar qué había pasado y le dijeron que nos habían embargado la caja de ahorro y de la cuenta corriente nos sacaron algo de plata también. Gracias a Dios no nos la embargaron sino no hubiese podido dormir, porque habría sido un desastre para mí, tengo muchas transacciones y pagos para hacer”, afirmó.

Según relató, solo tuvo un retraso en marzo pasado cuando debía pagar un anticipo de Ganancias, que lo pagó al mes siguiente y notificó formalmente al organismo recaudador del pago. “En el momento no debo nada. Todo es muy raro, porque aparte de intempestivo y sorpresivo sin ninguna intimación previa, pero sobre todo porque no fue por haberme retrasado unos días en el pago de Ganancias, porque en el concepto figura SOJ”, indicó.

“Al principio lo tomé como algo personal pero cuando conté en un grupo de WhatsApp de productores de mi problema, enseguida saltaron muchos a decir que les había pasado lo mismo. Entonces entendí que era algo masivo en contra del sector. Pero bueno, ya sabemos con quienes estamos tratando lamentablemente”, añadió.