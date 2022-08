Los números del narcotráfico en Rosario son escalofriantes, dijo Rodríguez Larreta

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, visitó ayer la ciudad de Rosario, donde se reunió con intendentes de todo el país y referentes de Juntos por el Cambio, y cuestionó "los números escalofriantes" del narcotráfico en la zona.

"Los números son escalofriantes, pero se pueden mejorar con decisión política más un plan", subrayó el mandatario porteño.

En conferencia de prensa junto a la senadora Carolina Losada y los diputados nacionales Federico Angelini, Gabriel Chumpitaz y Germana Figueroa, entre otros, Rodríguez Larreta expresó: "Cuando la inseguridad es tan grave y tan violenta, se pierde la libertad y no se puede vivir así. Lo mismo pasa en muchos distritos como en el conurbano bonaerense, así que es un tema al que considero que hay que darle enorme prioridad".

En Rosario, el jefe de Gobierno porteño también encabezó, junto al intendente local, Pablo Javkin, una reunión de trabajo con mandatarios comunales de todo el país, en un nuevo encuentro de ciudades argentinas de cara a la Cumbre Mundial de Alcaldes de C40, que se realizará en octubre en Buenos Aires.

"Las políticas para luchar contra el cambio climático son fundamentales para garantizar el bienestar y la calidad de vida de las personas. En la Cumbre Mundial de Alcaldes de C40, las ciudades argentinas tenemos una oportunidad de mostrarle al mundo todo nuestro potencial y promover juntas un mayor acceso al financiamiento internacional para proyectos locales de acción climática", indicó Rodríguez Larreta.

Por su parte, Javkin señaló: "La agenda del cambio climático es la agenda de las ciudades. Es fundamental que los municipios tengamos más recursos y más potestades para poder afrontar estás problemáticas. El mundo entero está discutiendo el rol de las ciudades y es clave que en nuestro país nos juntemos para hacer oír nuestra voz. Encuentros como estos son fundamentales para compartir experiencias y aunar esfuerzos en pos de una mirada federal".

La reunión, realizada en Galpón 11, es parte del Camino Federal Hacia la Cumbre de C40, una serie de encuentros previos de ciudades argentinas, que comenzó en abril en la ciudad de Buenos Aires.

La Cumbre Mundial de Alcaldes de C40 es el evento internacional sobre cambio climático más importante a nivel de las ciudades, que se realizará en octubre en la ciudad de Buenos Aires.



CON PULLARO

Por otra parte, Rodríguez Larreta junto al diputado provincial, Maximiliano Pullaro y al diputado nacional, Gabriel Chumpitaz se acercaron hasta la sede del MPA en Rosario para reunirse con el fiscal general, Jorge Baclini. La intención fue ultimar los detalles sobre la forma en que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ofrecerá sus laboratorios criminalísticos para avanzar en las investigaciones en la provincia de Santa Fe.

“Rosario está en el peor momento de su historia en materia de violencia e inseguridad. La cantidad de homicidios cuadruplica la media nacional y el gobierno provincial parece no poder controlar la situación. El aporte de tecnología de punta es una forma de avanzar en el combate contra la delincuencia”, expresó Pullaro, quien junto a Gabriel Chumpitaz gestionaron la posibilidad de este marco de colaboración.

Por la mañana Larreta en conferencia de prensa remarcó los efectos negativos que la inseguridad produce en múltiples aspectos, no solo la calidad de vida de los ciudadanos sino también por ejemplo, en la posibilidad de impulsar nuevas inversiones en el sector privado. “Se necesita cambiar los planes sociales por trabajo, para eso es preciso que las empresas quieran invertir y la inseguridad es un factor negativo a la hora de decidir”, explicó Larreta.

Por su parte, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gabriel Chumpitaz, destacó el gesto de Larreta. “Es una muy buena oportunidad que nos permite poner la mejor tecnología del país, a disposición del trabajo de los fiscales de Santa Fe comprometidos en la lucha contra las mafias”, dijo Chumpitaz, y agregó: “es también un ejemplo sobre cómo es posible trabajar en conjunto para mejorar la seguridad de todos. Es un gran gesto del Jefe de Gobierno de CABA”, concluyó.

“Con inversión, capacitación, control y tecnología se pueden bajar los delitos, en mi gestión lo estábamos logrando, pero el gobierno de Omar Perotti no quiso ver los aspectos positivos del trabajo que realizamos y, ahora empeoraron todos los índices”, señaló Pullaro. “Esta forma de trabajar en coordinación y colaboración con otras jurisdicciones como la que estamos proponiendo hoy, es la posibilidad de mejorar la eficiencia y efectividad en las investigaciones más complejas”, añadió.