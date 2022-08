"Apoyo unánime a la compañera Cristina"

El Partido Justicialista de Buenos Aires, del que Máximo Kirchner es presidente, salió ayer en defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner y se sumó a las críticas contra la "corporación judicial". Fue en el mismo día en que el fiscal del juicio por la obra pública denominado como Vialidad, Diego Luciani, afirmara en su alegato que estaba "probada" su participación en las irregularidades que pone bajo la lupa ese proceso.

"Las y los compañeros brindamos nuestro apoyo unánime a la compañera vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ante una nueva embestida de la corporación judicial que responde a intereses partidarios vinculados a Mauricio Macri, cuya gestión dejó consecuencias desastrosas que aun está pagando el pueblo argentino", subrayó el PJ provincial.

En un comunicado, el partido sostuvo que "las sistemáticas persecuciones a quien fuera presidenta de la Nación y la mayor referente del partido, responden a intereses políticos que nada tienen que ver con la búsqueda de justicia".

"Manifestamos nuestro repudio a este accionar anti democrático y le transmitimos a la compañera Cristina nuestro respaldo incondicional. El pueblo y la verdad siempre triunfan", agregó el PJ bonaerense.

Este viernes, Luciani involucró al actual diputado nacional por el Frente de Todos Máximo Kirchner en la acusación por presunta corrupción en la obra pública otorgada a Santa Cruz entre 2003 y 2015.

El fiscal reconoció que por entonces el hijo de la vicepresidenta "no tenía ningún cargo público". Pero mostró mensajes de Whatsapp extraídos del teléfono del ex secretario de Obras Públicas José López que consignaban un interés de Máximo Kirchner en una obra de construcción de 100 calles.

Los diálogos eran entre López y el ex diputado santacruceño Marías Bezi, amigo personal de Máximo Kirchner, y también con el entonces funcionario del Ministerio de Planificación, Abel Fatala, otro de los imputados en la Causa Obra Pública.

En uno de esos diálogos, López le hace saber a Bezi sobre el avance de distintas obras en Santa Cruz y Fatala afirmó que Máximo Kirchner "recorría las obras y pedía información sobre ellas".

No aparecen en la documentación exhibida intervenciones de Máximo Kirchner, no obstante lo cual para el fiscal "es más que claro que tenía conocimiento de lo que pasaba en Santa Cruz".

"Máximo Kirchner recorría las obras junto con una persona de su estrecha confianza, Matías Bezi. Cuando los imputados esgrimen que no sabían lo que pasaba en Santa Cruz no es cierto, ellos manejaban todas las licitaciones", recalcó el fiscal. (NA)