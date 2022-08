Argentina finalista del Sudamericano

El seleccionado argentino femenino de básquetbol derrotó anoche al de Colombia por 71 a 60, en una de las semifinales del Sudamericano de mayores que se disputa en San Luis, y se clasificó para la final donde enfrentará este sábado a Brasil, que por su parte derrotó a Venezuela por 105 a 54. El encuentro decisivo se disputará a las 21 en La Pedrera.

Los parciales del triunfo argentino fueron 14-16, 30-32 y 57-48. El parcial de 27-16 en el tercer cuarto fue clave para el resultado favorable al equipo dirigido por Gregorio Martinez.

En cuanto al aporte de las rafaelinas, la capitana Melisa Gretter sumó 3 puntos, 4 rebotes y 11 asistencias en 30 minutos en cancha. En tanto, Candela Gentinetta anotó 7 puntos, 5 rebotes y 1 asistencia en 11 minutos. En tanto, no tuvo acción en cancha la sunchalense Milagros Maza.

La goleadora del juego fue nuevamente Luciana De la Barba con 23 puntos, mientras que Agostina Burani convirtió 14 y Andrea Boquete 13, siendo las 3 jugadoras con doble dígito en el goleo.

De esta forma se repetirá la final de Colombia 2018, cuando Argentina fue campeón. Hoy tratará de defender esa corona.



COPA SANTA FE

Anoche hubo acción correspondiente a la segunda fecha de la Copa Santa Fe que organiza la Federación Santafesina de Básquetbol.

En el estadio Elías David, Argentino Quilmes recibió a Rivadavia Juniors por la zona C. Fue victoria del elenco visitante por 85 a 48, con parciales de 16-19, 18-39 y 33-67.

Por la zona A, Unión de Sunchales visitó a Unión de Avellaneda y se impuso por 85 a 50. Parciales: 26-14, 45-33, 68-42.

Mientras que por la Zona D, Peñarol visitó a Atlético San Jorge y perdió 76 a 47. Parciales de 15-12, 40-25 y 53-35.



EL DOMINGO

La segunda fecha tendrá continuidad mañana con la disputa de los siguientes juegos: CACU vs Atlético de Rafaela, Independiente vs Atlético Sastre.



ARB: LA OCTAVA DEL OFICIAL

Anoche se puso en marcha la octava fecha del torneo Oficial de Primera División de la Asociación Rafaelina.

Libertad de Sunchales sigue marcando diferencias y anoche superó 81-54 a Ben Hur en el Coliseo del Sur. Los parciales fueron de 18-15, 21-37 y 40-63.

En el Carlos Colucci, Independiente superó a 9 de Julio por 90 a 47. Parciales de 18-13, 41-25 y 64-36.

El resto de la fecha: martes 09/08: 20.30hs Peñarol vs Argentino Quilmes; miércoles 17/08 Unión de Sunchales vs Atlético de Rafaela.

Las Posiciones: Libertad 14 puntos; Unión e Independiente 11; Atlético y 9 de Julio 10; Ben Hur 9; Peñarol y Quilmes 6.