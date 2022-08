Imputaron al exjefe de Policía Vial de San Cristóbal

En relación a lo publicado por este Diario en la víspera bajo el título "Imputaron a 5 policías de Seguridad Vial", en una audiencia realizada el jueves en la ciudad de Santa Fe, por delitos cometidos por los uniformados en rutas del centro norte santafesino; en horas de la mañana de ayer idéntica resolución se tomó en una audiencia imputativa celebrada en los tribunales de esta ciudad de Rafaela, con lo cual se eleva a 6 el número de uniformados de la Policía Vial imputados por distintos ilícitos en el marco de esta misma causa.

Cabe explicar que si bien la audiencia imputativa de ayer en Rafaela fue impulsada desde el MPA local por la fiscal Dra. Gabriela Lema, esta es una investigación que se llevó adelante desde la Sección de Violencia y Corrupción Institucional, junto al fiscal Dr. Guillermo Loyola. En dicha investigación los fiscales rafaelinos trabajaron en coordinación con el fiscal Ezequiel Hernández de la Unidad Fiscal Santa Fe, porque esta causa es mucho más amplia e involucra a distintos miembros de la Policía Vial en la Provincia, incluyendo también la ciudad de Reconquista.

Si bien la causa tuvo su nacimiento en la Fiscalía Regional Nº 5 Rafaela, en su transcurso se hicieron las correspondientes derivaciones en otras Fiscalías, para terminar siendo un trabajo coordinado a nivel provincial.



AUDIENCIA

IMPUTATIVA

La audiencia imputativa de la víspera en tribunales rafaelinos tuvo como encartado al empleado policial de Seguridad Vial cuyas iniciales son LAC. El mismo se desempeñaba como Jefe de la Unidad Operativa Regional Nº 6 (San Cristóbal).

En representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) rafaelino participó la fiscal Dra. Gabriela Lema; por parte de la defensa técnica del acusado estuvieron presentes los Dres. Néstor y Sebastián Oroño; en tanto que el juez de la investigación penal preparatoria (IPP) fue el Dr. Javier Bottero.

Luego de la imputación formal, el juez Bottero resolvió otorgarle a LAC que transite su procesamiento en estado de libertad (por la cuestión técnica de que los mínimos legales son inferiores a los requeridos por la norma), pero con medidas alternativas a cumplir.

Las medidas alternativas que deberá cumplir LAC son: fijar domicilio, quedar a cargo de una persona, no portar armas y prohibición de contacto con otros involucrados.



CALIFICACION PENAL

El policía vial LAC fue imputado por cuatro hechos delictivos cuyas calificaciones penales son: abuso de autoridad reiterados en tres oportunidades y revelación de secretos oficiales todos en concurso real y en calidad de autor (art. 248 , 157, 55 y 45 del Código Penal).



HECHOS IMPUTADOS

* Primer hecho: en fecha no determinada pero ubicable antes del 15 de noviembre pasado, a las 20.00, LAC, en su carácter de funcionario policial, Jefe de la Unidad Operativa Regional Nº 6 (San Cristóbal), perteneciente a la Dirección Provincial de Policía de Seguridad Vial de la Provincia de Santa Fe, dictó a sabiendas una orden contraria al derecho al indicarle a la suboficial de Policía VMP que aparte un acta de infracción de tránsito realizada correctamente a una persona aún no individualizada, disponiendo que no se agregue al libro correspondiente para no hacerla efectiva.

* Segundo hecho: el 30 de diciembre último, LAC, en su mismo cargo operativo, a sabiendas apartó el acta de infracción de tránsito correctamente realizada constatada a "G.", encargado de la estancia “L.”, omitiendo de esta manera ejecutar las leyes cuyo cumplimiento les incumbe.

* Tercer hecho: el 9 de febrero último a las 11:50, LAC reveló hechos que debían permanecer reservados, pudiendo resultar perjuicio, al dar aviso a una persona no identificada, apodado “Doctor”, del lugar y horario en el que se iba a realizar un control vehicular en el tramo de la ruta 2 entre las localidades de Huanqueros y Laverde. Todo ello a sabiendas de que dicha persona se conduciría en una camioneta color verde, transportando chapas y tirantes, y que la misma no tenía revisión técnica vehicular correspondiente, evitando de este modo una recta aplicación de la ley.

* Cuarto hecho: el 24 de febrero pasado, a las 00:10, LAC ordenó a sabiendas una orden contraria a derecho al indicarle al suboficial de Policía LMR que permita el paso de cuatro camiones propiedad de “L.” que circulaban por el camino donde se hallaba el control vial sin la documentación correspondiente (cartas de porte).