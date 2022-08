Los Pumas debutan en un nuevo rugby Championship

Los Pumas afrontarán su décima primera participación en el Rugby Championship, certamen que iniciará este sábado y concluirá el 24 de septiembre luego de seis fechas en las que la Argentina, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia se enfrentarán todos contra todos en ida y vuelta.

El debut del seleccionado nacional se producirá hoy a las 16.10hs en el estadio Islas Malvinas de Mendoza. El árbitro será el sudafricano Mike Adamson. Además, el partido se podrá ver por ESPN y también por la plataforma de streaming Star+.

El rafaelino Mayco Vivas no fue convocado por Michael Cheika para esta primera presentación del seleccionado mayor de rugby.

El último partido disputado entre ambos seleccionados fue en 2021, con triunfo australiano como local por 32-17, en un encuentro jugado en la ciudad de Gold Coast.



El fixture de Los Pumas en el Rugby Championship 2022: Fecha 1 vs. Australia - Sábado 6 de agosto en Mendoza. Fecha 2 vs. Australia - Sábado 13 de agosto en San Juan. Fecha 3 vs. Nueva Zelanda - Sábado 27 de agosto en Christchurch. Fecha 4 vs. Nueva Zelanda - Sábado 3 de septiembre en Hamilton. Fecha 5 vs. Sudáfrica - Sábado 17 de septiembre en Buenos Aires. Fecha 6 vs. Sudáfrica - Sábado 24 de septiembre en Durban.



La formación titular será con: 1. Nahuel Tetaz Chaparro, 2. Julián Montoya (capitán), 3. Francisco Gómez Kodela; 4. Matías Alemanno 5. Tomás Lavanini ; 6. Juan Martín González, 7. Marcos Kremer, 8. Pablo Matera; 9. Tomás Cubelli, 10. Santiago Carreras; 11. Emiliano Boffelli, 12. Jerónimo de la Fuente, 13. Matías Orlando, 14. Santiago Cordero; 15. Juan Cruz Mallía. Suplentes: 16. Agustín Creevy, 17. Thomas Gallo, 18. Joel Sclavi, 19. Santiago Grondona, 20. Rodrigo Bruni, 21. Lautaro Bazán Vélez, 22. Tomás Albornoz y 23. Matías Moroni.