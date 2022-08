CRAR visita a Los Caranchos

Se juega la segunda fecha del Final Four y el elenco rafaelino se presenta en Rosario.

Este sábado 6 de agosto se jugará la segunda fecha del Final Four del Torneo Regional del Litoral, en Segunda División. En dicha oportunidad CRAR estará visitando a Los Caranchos en Rosario, juego principal que tendrá su inicio a las 14.30hs y el arbitraje de Federico Longobardi (URR).

El conjunto dirigido por Enrique López Durando viene de caer ante Jockey en Venado Tuerto por 45-26, mientras que el elenco rosarino superó 40-7 a Logaritmo.

En el otro cruce de este sábado se medirán Logaritmo vs Jockey Club.

Los dos elencos ganadores en la primera fecha sumaron 5 puntos, mientras que el ‘Verde’ 1 y Loga 0.

La formación titular que presentará CRAR en la tarde de hoy tendrá a: 1- Matías Rocchi, 2- Martín Zegaib, 3- Gastón Zbrun, 4- Mariano Ferrero, 5- Juan Cruz Karlen, 6- Manuel Mandrille, 7- Pedro Rubiolo, 8- Facundo Aimo; 9- Esteban Appo, 10- Santiago Kerstens, 11- Ricardo Brown, 12- Juan Nicolás Imvinkelried (c), 13- José Francone, 14- Leonardo Sabellotti y 15- Bernardo Mateo Villar.



JUVENILES E INFANTILES

En lo que respecta a la actividad de las Juveniles de CRAR, este sábado tendrán acción la M-15, recibiendo a Estudiantes de Paraná (12hs) y la M-17 a Cha Roga de Santo Tomé (13.30hs). También se presentará la M-1 ante un combinado de Guaycurúes y Brown de San Vicente, desde las 12hs.

Por otro lado, el rugby Infantil del Verde recibirá la visita de Universitario de Santa Fe y Brown de San Vicente. El encuentro tendrá su inicio a las 10hs.