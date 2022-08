La Provincia reafirmó su postura de reabrir las paritarias en septiembre

Luego de los paros de esta semana los gremios docentes ya tienen definidas nuevas medidas de fuerza para la semana próxima y otros gremios analizan medidas similares. Eduardo Massot, subsecretario de Empleo de la Provincia, señaló que el gobierno observa con "mucha preocupación" la semana conflictiva que vivió Santa Fe con paros de 48 horas que afectaron al dictado de clases y al funcionamiento del estado. Sin embargo, ratificó la decisión de no adelantar la negociación paritaria. El funcionario provincial afirmó que se va a respetar lo acordado a principio de año que implica volver a reunirse para revisar el acuerdo salarial en septiembre.

En este contexto, los docentes (Amsafe y Sadop) volverán al paro la semana que viene (miércoles y jueves). En tanto que los médicos (Amra) profesionales de la salud (Siprus) y gremios de la administración central (ATE y Upcn) podrían repetir el plan lucha.

"Estamos comprometidos en cumplir lo que se firmó", afirmó Massot. "La provincia está cumpliendo con la paritaria y sin embargo está frente a un paro. Es lo que realmente llama la atención", sostuvo. Respetó "la posición y la decisión que han tomado los gremios, escuchando a sus bases", pero advirtió: "No necesariamente tenemos que compartir esas decisiones". Afirmó que "hasta el día de hoy (por este viernes), la paritaria se va a convocar en septiembre". Destacó que el gobierno "siempre está abierto al diálogo" y pidió” analizar también el contexto nacional que estamos viviendo".

En ese sentido, añadió: "Esta semana asumió el nuevo ministro de Economía. Se están tomando medidas, nosotros también podemos llegar a evaluar algunas situaciones. Pero hoy, lo que se va a hacer es cumplir con la paritaria que es convocarla en septiembre". "Hemos firmado una paritaria de manera responsable y la estamos cumpliendo. A pesar de cumplir, nos encontramos con un paro. La decisión de ellos ha sido en primera instancia ir a un paro. Nosotros no compartimos porque queremos a los alumnos y a las alumnas en los colegios, a los médicos trabajando en hospitales y a los trabajadores de la administración central cumpliendo sus funciones", manifestó.

En declaraciones al programa "De 10" que se emite por "LT10", Massot recordó: "Se ha firmado una paritaria en el mes de marzo con los distintos sectores; una paritaria responsable, una de las mejores que se ha firmado a nivel nacional".

"Un aumento del 46 por ciento, una paritaria a mediano plazo y con distintos tramos: un 22 por ciento en marzo, un 8 por ciento en mayo; este 30 por ciento impactó en el aguinaldo. Luego un 16 por ciento más en dos tramos, (dos de 8 por ciento) en agosto y septiembre", rememoró.

Si bien reconoció que "quizás los índices de junio, julio no fueron los esperados", pidió "tener en cuenta que no estamos en un mecanismo de paritaria con cláusula gatillo, que es un sistema de paritaria en la cual los trabajadores siempre van atrás de la inflación. Porque cuando se produce la inflación, se ve el índice y a los 60 días se aplica la cláusula. En consecuencia, el trabajador siempre perdía".



AMSAFE CONTINUARÁ

SU PLAN DE LUCHA

Mientras tanto, este viernes Amsafe, a través de un nuevo comunicado, confirmó un nuevo paro por 48 horas para la segunda semana de agosto. De esta manera, Amsafe ratificó la medida de fuerza para los días 10 y 11 de agosto a raíz de no haber sido convocados por el gobierno santafesino para discutir paritarias y otros temas de interés para el gremio. Además, está previsto que el próximo miércoles se realice una nueva movilización en la capital santafesina. La nota expresa que "en vista de la resolución de asamblea provincial del día 29 de julio de 2022 en la que participaron representantes de las 19 delegaciones departamentales de Amsafe, con el voto de 32197 docentes de los cuales 32021 definieron el inicio de un plan de lucha, con paros de 48 hs. los días 02 y 03 de agosto de 2022 con acciones locales y regionales las que se desarrollaron de manera exitosa en toda la provincia, y de no ser convocados a paritaria, paro de 48 h. los días 10 y 11 de agosto de 2022 con acciones provinciales y asamblea evaluativa. Al día de la fecha -5 de agosto- no habiendo recibido convocatoria por parte del Gobierno al pedido presentado ante el Ministerio de Trabajo el pasado 08 de julio, AMSAFE ratifica el paro de los días 10 y 11 de agosto y convoca a una movilización provincial para el día 10 de agosto a las 10 hs a la ciudad de Santa Fe. Esperando desde el lugar de cada uno podamos sostener la medida de fuerza con la contundencia de los días 02 y 03 con un 100% de adhesión y fortalecer el reclamo con una numerosa movilización. Atendiendo a la necesidad de conseguir movilidad adecuada y suficiente para asistir a la misma, solicitamos confirmar participación lo antes posible y hasta el día lunes 08 de agosto a las 12 hs. Nuevamente nos encontraremos juntos y unidos en la lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y de la escuela pública".