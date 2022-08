La FEV presentó la "Campaña del ladrillo"

En la sede vecinal del barrio Mosconi, a través de una conferencia de prensa, se realizó el pasado jueves la presentación de la Campaña del Ladrillo. El objetivo es culminar la obra del edificio de la Federación de Entidades Vecinales que se encuentra en calle 500 Millas al 100. En cuanto a esta novedad, se dieron a conocer algunos detalles, fundamentalmente con la venta de bonos que tienen distintos precios y que oscilan entre los 200 a 1.000 pesos que se pondrán a la venta durante los próximos días. Cada uno de los bonos tiene premios según el importe y el sorteo se desarrollará durante el mes de diciembre a través de Lotería Nacional.

Valeria Gutiérrez, la nueva presidenta de la FEV, explicó ante los medios que "el salón de la FEV ya empezó a construirse, y la idea es continuar con las obras para que todos los barrios la puedan utilizar para la realización de diversas actividades, en especial aquellos que aún no cuentan con una sede vecinal". Por otro lado, los vecinalistas también destacaron en la presentación que en esta iniciativa no hay intervención del municipio local y que son muchos los barrios que van a acompañar con su aporte.

Sobre la venta de los bonos y sus respectivos premios, el costo es de 200, 400, 600, 800 y 1.000 pesos y los beneficiados pueden ganarse bicicletas, órdenes de compras, canastas navideñas, equipos de sillas y mesas, entre otros, y se los puede adquirir contactándose con los integrantes de la FEV o por el Instagram @federaciondeentidadesvecinales.

El objetivo es recaudar alrededor de 3.000.000 de pesos para cubrir los gastos de una parte de la obra, aunque el próximo año es probable que se realice un segundo sorteo con premios mucho más importantes. "Lo que pretendemos es terminar con las paredes del edificio y hacer el correspondiente piso para luego poder cerrarlo. Actualmente, la sede está teniendo bastante uso con distintos programas municipales y lo que queremos es que el edificio sea de toda la ciudad y no de una zona", agregó la secretaria Marisa Botto y representante del barrio Mosconi.