A ritmo lento comenzó la vacunación pediátrica contra el Covid en Rafaela

El Ministerio de Salud de la provincia comenzó este viernes la aplicación de vacunas contra el Covid-19 en la población de niñas y niños de 6 meses y hasta los 3 años. El operativo, libre y sin turno anterior, se desarrolla en Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto y Rafaela y, a partir del lunes próximo, se extenderá en todo el territorio santafesino.

En cuanto al vacunatorio que viene funcionando en el Hospital "Jaime Ferré" desde el inicio de la pandemia en nuestra ciudad, esta campaña comenzó a un ritmo muy lento, con muy pocos padres que se acercaron a vacunar a sus bebés contra el coronavirus. Luciana Díaz, quien se desempeña como jefa del vacunatorio local, le comentó a este Diario que "en toda la provincia solamente se aplicaron 100 dosis en este primer día del operativo, 9 en Rafaela y 11 en Santa Fe capital. Al principio siempre cuesta que la gente o en este caso, los padres, concurran a vacunar a sus niños, ya que esperan a ver qué pasa para luego acercarse en mayor medida. Lo importante es la difusión y esperamos que a partir del lunes podamos vacunar a más chiquitos con el correr de los días". Cabe señalar que en la semana habían llegado a la Regional de Salud 3.000 dosis de la vacuna Moderna pediátrica, y que el operativo continuará el próximo lunes en el horario de 07 a 17 horas.



"UNA VACUNA SEGURA"

Mientras tanto, a nivel provincial, la subsecretaria de Equidad, Romina Carrizo, junto con el director del hospital “Dr. Orlando Alassia”, Osvaldo González Carrillo, brindaron una conferencia de prensa para detallar el operativo iniciado.

Carrizo manifestó que “aquí en el hospital Alassia (en la ciudad de Santa Fe) van a poder venir todos los días, desde las 8 y hasta las 15:30 horas”, y explicó que “los niños y niñas desde los 6 meses hasta los 2 años 11 meses y 29 días, están en condiciones de vacunarse”. Cabe recordar que este grupo etario no había sido vacunado porque no se habían desarrollado en el mundo las formulaciones específicas para ellos. Consultada respecto de la información que deben tener las personas adultas a la hora de inocular a la población pediátrica, Carrizo señaló que “deben saber que es una vacuna muy segura, que está aprobada por el Consejo Federal de Salud y por la Sociedad Argentina de Pediatría; además, pueden asesorarse por sus pediatras que conocen a sus hijos o hijas”. En esa línea, la subsecretaria de Equidad indicó que “tenemos la vacuna Moderna Pediátrica que cuenta con muy buena inmunidad; a esto lo hemos comprobado con adultos, que pueden padecer la enfermedad, pero no presentaron cuadros graves”. “Contamos con una población objetivo de 170 mil niños y niñas en toda la provincia. Aquellos pediátricos que recibieron dos dosis de Sinopharm y que no pudimos aplicarles el refuerzo con Pfizer, podemos utilizar también estas dosis de Moderna”, aclaró la funcionaria.

Finalmente, Carrizo destacó que “la vacuna se puede coadministrar con las de calendario, algo muy positivo porque, quien venga predispuesto, tanto para recibir la vacuna contra el covid como la de calendario, puede iniciar esquema”, concluyó



LA IMPORTANCIA DE

LA VACUNACIÓN

Por su parte, y en el día del cumpleaños del hospital Alassia, González Carrillo celebró el inicio de este operativo y sostuvo que “para nosotros es muy importante porque, durante los últimos meses, tuvimos pacientes de esa franja etaria internados y conectados a respirador, es decir con cuadros graves”. Por ello, “es fundamental que se cubra a esta población objetivo y el operativo con vacunas de calendario es algo muy positivo, porque bajó la demanda durante la pandemia y esta es una posibilidad para repuntar”, finalizó, el director de ese efector.



ARGENTINA, EL PIONERO

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, encabezó este jueves la apertura de la campaña contra el coronavirus para niños y niñas de 6 meses a 3 años en el Hospital Garrahan, donde señaló que la vacunación pediátrica es "una novedad muy grande, Argentina es uno de los primeros países en poder proteger a esta franja etaria", e instó a aprovechar la visita al vacunatorio para "dar otras vacunas del calendario, ya que se pueden coadministrar". "Es una vacuna que está recomendada desde los seis meses hasta los cinco años, así que va a ser muy importante para iniciar los esquemas de vacunación de todos los bebés y las bebés que todavía no lo empezaron y para recibir el refuerzo o iniciar el esquema quien no lo había iniciado entre tres y cuatro años", sostuvo Vizzotti. En este centro, mamás de niñas y niños aguardaban el llamado para que sus hijos inicien el esquema de inoculación de primera infancia que se realizará con dos dosis con un período de 28 días entre una y otra, junto con los menores de tres y cuatro años que recibieron el esquema completo de Sinopharm y que ahora podrán recibir el refuerzo de Moderna. "La recomendación en los vacunatorios es aprovechar dar otras vacunas del calendario", ya que "se pueden coadministrar, se pueden dar al mismo tiempo, y aprovechar si se perdió una dosis. Así que con una novedad muy grande Argentina es uno de los primeros países en poder proteger a esta franja etaria", sostuvo Vizzotti. Asimismo, la ministra señaló que a medida que avance la vacunación, "cada jurisdicción, y como siempre en función del Plan Provincial, va a ir definiendo cómo va a vacunar", ya sea "con turno o con demanda espontánea". En cuanto a la evolución de la pandemia, la ministra sostuvo que "el virus no va a desaparecer, por lo tanto esto es lo que nos va a suceder sobre todo en en los países que tienen estacionalidad como Argentina en el invierno". Y agregó que "así como hay otros virus respiratorio, vamos a tener SARS-CoV-2, por eso es un mensaje muy importante que la población siga recibiendo los refuerzos como nos vacunamos contra la gripe todos los años". De esta forma, la Argentina se convierte en el primer país en Latinoamérica en incorporar a esta franja etaria a la estrategia de vacunación contra el coronavirus.



EL PEDIDO DE GEFFNER

Por último, el inmunólogo e investigador del Conicet Jorge Geffner destacó este viernes la importancia de la vacunación pediátrica contra el coronavirus para niños y niñas de 6 meses a 3 años, cuando el aumento de casos "es significativo", y llamó a completar los esquemas de inmunización en la población adulta. “Es muy importante la vacunación para los más chicos, en un momento donde vuelve a ser significativa la circulación viral”, dijo Geffner en declaraciones a radio Provincia. Asimismo, explicó que en la Argentina "hay un buen programa de vacunación, hasta el 80% con dos dosis", pero remarcó que faltaba cobertura para esa franja etaria de la población pediátrica. "Es una vacuna muy segura con muy poquitos efectos colaterales que ceden enseguida y con una protección importante”, mencionó.