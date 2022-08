Vecinos autoconvocados de barrio Italia serán recibidos en el Concejo Municipal

La disputa entre vecinos que están a favor y en contra de la mano única que se implementó en avenida Italia y el resto de obras complementarias para dar seguridad a conductores y transeúntes parece una novela de nunca acabar, y lo preocupante son las manifestaciones agresivas (amenazas, insultos y agravios) que se produjeron, en medio de un clima de tensión que se percibe en el barrio.

En la reunión de Comisiones del pasado lunes, la Concejal (PJ) Brenda Vimo transmitió el pedido de los vecinos autoconvocados, quienes por nota dirigida al presidente Germán Bottero, solicitan al Cuerpo ser recibidos.

“Queremos hacer oír nuevamente nuestra voz mostrando nuestra conformidad con las intervenciones realizadas en avenida Italia en los últimos meses, voces que surgen de las charlas con los vecinos en nuestro caminar por el barrio y de interactuar en las redes”, arranca diciendo la misiva y refuerzan el pedido señalando que asistirán “con un mandato de 204 firmas y más de 570 presentadas el año pasado”.

Enseguida recuerdan que “el logro de que avenida Italia sea de un sola mano es de los vecinos, quienes fueron escuchados en sus reclamos y por ello están muy agradecidos”, pero advierten que “hoy, tenemos una vecinal que quiere avasallar estos logros, por lo que gestiona en contra de los vecinos”.

Firman la nota: Marisel Otterstaett, Rebeca Steiger, Alfredo López, Nicolás Paoli y Ruben Navarro, y quedan al aguardo de una respuesta favorable, contestación que si aún no se les hizo llegar, la tendrán prontamente en virtud de que hay consenso para que se desarrolle en la semana venidera.



MESA DE DIÁLOGO

A mitad del pasado mes, estuvieron en el Concejo quienes militan en “la otra vereda” para reafirmar que el paso a sentido único de circulación de avenida Italia, entre las avenidas Brasil y Gabriel Maggi, es perjudicial en varios aspectos y sostuvieron la necesidad de rever los cambios urgentemente.

En lo que fue el segundo encuentro de los Concejales con este grupo (fue notoria la ausencia de la presidenta de la Vecinal, Sabrina Ulman, quien tiene diferencias con el proceder de sus pares en este tema), Carlos Soccetti (vicepresidente de la Vecinal), Tomás Sequeira (secretario), Fiorella Destéfanis (tesorera), los vocales: Rubén Simonelli y Diego Aroca y los colaboradores: Emanuel Torres, Andrés Salas y Miriam Galaverna, reclamaron, a partir de la difusión que tuvo el plan vial integral que el Municipio proyecta para el sector, que el Concejo tome cartas en el asunto, convoque al Ejecutivo a discutir el tema y ellos puedan ser parte de esa instancia para encontrar una salida consensuada.

En ese marco, el Concejal Leonardo Viotti propuso “una mesa de consenso”, pero aún no fue confirmada ni negada por el oficialismo.



LOS VERDADEROS

VECINOS, CONFORMES

Para conocer los argumentos de los vecinos autoconvocados, La Opinión dialogó con Marisel Otterstaett quien de entrada remarcó que en octubre pasado, cuando comenzó a andar el proyecto con las modificaciones a avenida Italia, “ya juntamos 570 firmas en octubre y ahora en marzo elevamos 204, que las mandamos directamente al Ejecutivo, pero también las vamos a presentar en el Concejo, cuando seamos recibidos. Son unas 790 firmas a favor que avenida Italia tenga una sola mano”.

“Avenida Italia es peligrosa desde hace mucho tiempo, y es un cuestionamiento que no es nuevo porque hace 10 años que lo sostenemos y las distintas comisiones vecinales han venido proponiendo intervenciones, pero antes había calles de barro, Joaquín V, González no estaba asfaltada y algunas otras cuestiones que no permitían que se convierta en mano única, así que ahora estaba todo dado para que se puedan llevar a cabo”, contextualizó.

Después puso énfasis al señalar: “Nosotros queremos preservar la vida en todas las instancias y en avenida Italia hubo muchos accidentes, gracias a Dios, no graves. Fue ahí donde comenzó nuestra lucha como vecinos autoconvocados y empezamos a pedir que se intervenga y cambie la circulación a un solo sentido, aferrándonos al proyecto original que se diseñó 10 años atrás. Esta es nuestra lucha desde siempre”.

Más adelante fue contundente al diferenciar: “consideramos vecinos al que vive y está las 24 horas del día en el barrio y no el que tiene un comercio y está cuatro horas a la mañana, se va a su casa en otro barrio, vuelve a las 16 y a las 20 regresa a su casa. El comerciante lucra en el barrio, pero no es un residente”.

“Por suerte el Gobierno nos escuchó, se pusieron a prueba los cambios y hay muy buenos resultados y si no fuera así nosotros mismos estaríamos pidiendo que se vuelva atrás. También está el estudio de la UTN que avala las modificaciones. Esta es nuestra postura”, dijo la referente de los vecinos autoconvocados.



“TODOS FUERON

ESCUCHADOS”

La actual conducción de la Vecinal insiste con que no hubo consulta a los vecinos y comerciantes y Otterstaett no concuerda con esa afirmación.

“En mi primer contacto con la gente del Municipio y las autoridades de la anterior Comisión Vecinal estaban los comerciantes y me dijeron que no me queje porque iba a quedar lindo y yo le respondí que no me estaba quejando por lo lindo o por lo feo sino que quería defender la vida. Entonces, tiene que quedar claro que ellos fueron escuchados antes que nosotros. A su vez, en el mes de octubre hubo dos encuentros en el salón Verde de la Municipalidad en los que estuvimos un grupo de vecinos y un grupo de comerciantes exponiendo nuestras posturas, y no llegamos a un acuerdo, pero los dos grupos fuimos escuchados”, aseguró tajante.

En otro tramo de la charla aparecieron las imputaciones mutuas por pertenencia o afinidad con dirigentes o espacios políticos y la vecina descartó de plano que en su caso sea así. “Ese día que me encontré con el grupo del Ejecutivo les cuestioné que cómo podía ser que hagan esto sin consultar a los vecinos. Fue ahí que conocí a la presidenta del barrio Carla Gómez y, en público, le manifestamos nuestra posición. Y en esto es importante aclarar que nosotros nunca tuvimos el apoyo de la Comisión anterior porque optó por ser neutral en esta cuestión, pero nos dio la libertad de trabajar como vecinos. Fue así que yendo casa por casa juntamos la firma de los vecinos. Ahora, nos encontramos con otra Comisión, que no nos reconoce como vecinos y los logros que obtuvimos los quiere eliminar. Por eso nosotros seguimos trabajando como vecinos autoconvocados”.



UNA GRIETA

MUY PROFUNDA

Y reforzó esta apreciación al expresar: “Sabemos que dicen que estamos vinculados a la Comisión anterior, pero no es así. Solo hay un vecino, que comparte nuestra lucha, y en las elecciones últimas estuvo en la lista de Carla Gómez, y está en todo su derecho, pero no estamos involucrados en esa lista”.

Sobre cuál es el motivo por el que los autoconvocados no salieron con la misma intensidad que el otro grupo a manifestar públicamente su posición adujo que se trató de “mantener un perfil bajo porque en el barrio hay una grieta muy grande, muy agresiva. Tan es así que unas semanas atrás mientras dábamos una nota en vivo, en mi casa, gente del otro grupo estuvo sacando fotos de los autos y luego me dejaron un cartelito muy grosero, que salió en todos los medios. Esto habla de un enfrentamiento muy profundo y por eso elegimos una actitud moderada. Pero también porque estamos tranquilos porque el Municipio nos escuchó y hay un estudio de la UTN que respalda nuestra postura.

Desde octubre que empezamos es una tras otra, con agravios, insultos y muchas cosas desagradables. Realmente no se puede creer.