Nadal no viajará a Montreal

Rafael Nadal anunció ayer que no volverá al circuito la semana próxima en el Masters 1000 de Montreal, en Canadá, tras no haber podido erradicar por completo las molestias por la lesión en la zona abdominal.

Cinco veces campeón en el Masters canadiense, el español viene de bajarse de las semifinales de Wimbledon, en las que debía jugar ante el australiano Nick Kyrgios, después de sufrir una lesión en la zona abdominal.

"Desde los días de vacaciones y mi posterior reincorporación a los entrenamientos todo ha ido bien estas semanas. Hace cuatro días que empecé también a entrenar el servicio y ayer, tras el entrenamiento, tuve una pequeña molestia que hoy seguía ahí", comenzó el comunicado de Nadal.

Y prosiguió: "Hemos decidido no viajar a Montreal y proseguir con los entrenamientos sin forzar. Agradezco de corazón al director del torneo y a todo su equipo por la compresión y el apoyo que siempre me han mostrado y hoy no ha sido una excepción".

"Espero volver a jugar en Montreal, un torneo que me encanta y que he ganado en cinco ocasiones ante un público que siempre me acogió con mucho cariño. No me queda otra que ser prudente a estas alturas y pensar en la salud", sentenció.