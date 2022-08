Medrán: “El objetivo es mantener la categoría y se viene un rival directo”

Atlético de Rafaela entrenó en la mañana de ayer y el entrenador Ezequiel Medrán volvió a meter mano en el equipo, confirmando sólo, antes de viajar por la noche rumbo a Tandil, los 20 convocados.

La Crema visitará este domingo a Ramón Santamarina, a las 16.00hs (streaming por TyC Sports Play) con arbitraje de Rodrigo Rivero, por la fecha 27 de la Primera Nacional.

En la práctica de ayer en el predio Tito Bartomioli el DT volvió a probar una variante: Ayrton Portillo x Agustín Bravo. Con ese cambio Jonás Aguirre bajó a su posición de lateral por izquierda y el esperancino fue por la banda derecha del medio campo.

¿El 11? Salvá; Galetto, Osores, Fleita y J. Aguirre; Soloa; Portillo, Funes y Borgnino; Lencina y Bieler.

Con respecto al equipo y las variantes que probó en la semana, al no estar 100x100 el Bicho Aguirre, Medrán señaló: “Me gusta trabajar los partidos desde lo táctico, podríamos tener variantes de algún nombre o en cuanto a lo posicional, pero lo vamos a definir el mismo domingo”.

En cuanto a la importancia del juego que se les viene, del momento que vive el elenco albiceleste en el torneo, el DT indicó: “Sabemos de la importancia del partido que se nos viene ante Santamarina, nos preparamos de la mejor manera. El objetivo inmediato que nos hemos planteado es mantener la categoría y se nos viene un rival directo”.

“Sabemos de nuestra responsabilidad y tenemos que sostener lo que venimos trabajando, es un equipo que tiene que tener el mismo protagonismo de local y de visitante, me gusta que así sea, más allá del rival, cancha o estadio que te toque jugar”, agregó.

En relación al rival, que si bien viene de perder (1-0 con Brown de Madryn), transita por su ‘mejor’ momento en el torneo y “vimos que en los últimos seis partidos vienen bien, sacando resultados positivos que se puso en una zona expectante cuando hace un tiempo atrás estaba mucho más comprometido”, apuntó Medrán.

Y no va a ser un partido más, “lo tomamos con la confianza de saber que venimos trabajando bien. Muchas veces los partidos no son sólo de la estrategia o lo táctico, sino de lo emocional y los chicos se han sentido muy bien a la hora de competir en el último partido de local y eso da la tranquilidad de saber que tenemos el camino marcado, como tenemos que trabajar que nos da los resultados”, destacó el entrenador de Atlético.

Que luego cerró: “Cuando uno se pone a analizar el torneo sabemos que dependemos exclusivamente de nosotros, tenemos que estar convencidos del trabajo del día a día y si logramos sostener en el tiempo la manera en la que venimos trabajando, compitiendo en este tramo final vamos a encontrar la calma lo antes posible, que sería lo ideal”.



VIAJARON RUMBO A TANDIL

La Crema se entrenó ayer por la mañana en el predio y por la noche emprendió viaje rumbo a Tandil. Los 20 convocados fueron: Arqueros: Julio Salvá y Nahuel Pezzini. Defensores: Juan Galetto, Mauro Osores, Jonatan Fleita, Jonás Aguirre, Agustín Bravo, Fabricio Fontanini, Federico Torres. Mediocampistas: Facundo Soloa, Guillermo Funes, Marco Borgnino, Emiliano Romero, Nicolás Aguirre, Ayrton Portillo, Alex Luna, Nicolás Laméndola. Delanteros: Claudio Bieler, Gonzalo Lencina, Mauro Albertengo.