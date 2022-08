Recital de Ensamble Americano

El Ensamble Americano, trío santafesino, con una dilatada trayectoria tanto de sus integrantes como de la agrupación, se presentará nuevamente en el Ciclo “Música de Cámara” en esta oportunidad con la incorporación de un nuevo instrumentista William A. Castillo Acuña, de Cundinamarca -uno de los 32 departamentos de la Capital Bogotá (Colombia), junto a Diana Forni y Scott Bohannon.

Diana Forni es egresada de la carrera de piano del Inst. Sup. de Música de la U.N.L, continuando luego Dirección Orquestal. Perfeccionándose en Bs. Aires con el Mtro. Aldo Antognazzi, fue becaria de la Asoc. Camping Musical Bariloche y se perfeccionó con los Mtros. Antonio De Raco, Mónica Cosachov y Jordi Mora y en Dirección Orquestal con los Mtros. Mario Benzecry, Carlos Giraudo y Roberto Montenegro.

Becaria de la Fundación Antorchas en los años 1990/91 y de la Subsecretaría de Cultura de la Pcia. de Santa Fe en 1992/93 para perfeccionamiento. Fue Directora de la Esc. de Música N.º 9901 dependiente del Ministerio de Innovación y Cultura de la Pcia. Scott Bohannon, oriundo de EE.UU., es Corno Solista de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos.

Fue Corno Solista de la Akron Symphony Orchestra (Ohio) y Wheeling Symphony Orchestra (West Virginia) y Westmoreland Symphony Orchestra (Pennsylvania). También ha tocado con artistas pop como The Woody Blues (Kansas) Michael Bolton y participó como Corno Solista en los musicales Tommy de Who y Aida de Elton John

Como solista, hará el estreno mundial del Concierto para Corno de Eduardo Alonso Crespo en la próxima temporada de la Sinfónica de Entre Ríos. Es fundador del “Bridge City Winds” (ganador de la competencia de la Sociedad de Conciertos de Pittsburgh en el 2007 y “La chasse” un cuarteto de cornos con músicos de EE.UU., Canadá, Francia y Argentina.

William A. Castillo Acuña, músico tubista inició su proceso artístico en la Esc. de Formación Musical en Nocaina Cundinamarca, distrito de Bogotá (Colombia) en el año 2008, bajo la tutoría de los Mtros. Armando Vázquez y Jesús Santiano Jáacome. Continua sus estudio en el Conservatorio de Música de la U.N. de Colombia, donde egresa con el título de Tubista Profesional de diciembre de 2021. Se perfeccionó en talleres internacionales como Colombia Tubas y Trombonanza (Argentina).

Se ha desempeñado en varias agrupaciones como la Banda Sinfónica Juvenil de Cundinamarca, Banda Sinfónica Juvenil de Cundinamarca, Orquesta Sinfónica Nacional Banda Filarmónica Joven de Colombia, YOA Orchestra of the Américas, Sinfónica Nacional de Argentina, Sinfónica de Entre Ríos y se desempeña como tubista principal de la Orq. Sinfónica Pcial. de Santa Fe.

La presentación de Ensamble Americano, tendrá lugar el domingo 7 de agosto, a la hora 19:30, en el Teatro “Lasserre”, dentro del Ciclo Música de Cámara que organiza el Centro Ciudad de Rafaela con el apoyo de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura.