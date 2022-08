Emotiva revelación sobre Palito Ortega

BUENOS AIRES, 6 (NA). - Como en cada temporada, en la instancia de las batallas de La Voz Argentina, cada coach pudo sumar a un artista invitado para colaborar con las devoluciones a su equipo. Y Ricardo Montaner se dio el lujo de trabajar junto a Palito Ortega, uno de sus artistas favoritos. Luego de formar a los participantes con sus técnicas y consejos durante varios encuentros, el autor de Soy feliz y Castillo azul -entre tantos éxitos- le dedicó una sentida declaración al tucumano.

"Quiero que sepas cuánto valoro que me hayas querido acompañar en este programa. No es lo mismo sentarme al lado de un colega que sentarme al lado de mi ídolo. Has significado mucho en mi vida, más de lo que te puedes imaginar", expresó con emoción. Y recordó una anécdota de su infancia: "Había un lugar donde mi papá trabajaba, en el norte argentino, que se llamaba Urundel. Ahí, de chiquito, mi papá me llevaba a comer a un lugar que en las noches presentaba shows, pero de día estaba vacío. Ese lugar tenía un pequeño escenario y en ese rincón, yo me pasaba todo el tiempo que duraba la comida. Todo el tiempo estaba allí arriba, ensayando para ser artista. Tenía 6 o 7 años, y mis canciones eran las tuyas".



Montaner sumó una nueva fecha en el Luna Park

Luego del fin de semana inolvidable que vivió en abril, cuando se reencontró cara a cara con su público tras dos años de pandemia, en septiembre Ricardo Montaner regresará al estadio Luna Park y, por localidades agotadas de la función del sábado 24, sumó una nueva fecha para el viernes 23. Las entradas están a la venta a través de Ticket Portal.

El show promete ser inolvidable, ya que no solo recorrerá sus canciones más populares como Tan Enamorados, Será, El Poder De Tu Amor, Castillo Azul y Me Va A Extrañar, sino que también presentará su trabajo discográfico más reciente, Tango, con el que homenajea sus raíces argentinas.

El primer corte de difusión fue su versión de El día que me quieras, uno de los temas más populares de Carlos Gardel. "'El día que me quieras' es quizás el tango más emblemático de la historia que se haya hecho en infinidad de géneros. No encontré mejor manera de identificar este proyecto. Es tango y es canción romántica y por eso me pareció que era la puerta de entrada perfecta a este viaje por mis raíces, a este sueño del Ricardo niño hecho realidad", declaró el artista que, a pesar de haber crecido en el Caribe y desde allí haber conquistado los cuatro puntos cardinales, el Sur siguió marcando para él un pulso de emoción en la memoria de sus mayores.

Además, en los shows que dio en el Luna Park a fines de abril, interpretó Nostalgias y La última copa y explicó las razones por las que encaró este nuevo desafío. "Siento que estoy volviendo a mis raíces. Todas las canciones tienen que ver con mi niñez, con lo que me identifica, con el ADN", expresó con emoción el artista oriundo de Valentín Alsina.