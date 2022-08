Olivera: "La leche materna es el alimento perfecto para el bebé"

Del 1 al 7 de agosto se celebra en más de 170 países la Semana Mundial de la Lactancia Materna, cuyo objetivo es fomentar la lactancia materna, o natural, y mejorar la salud de las niñas y los niños de todo el mundo. Se trata de una iniciativa organizada por la World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) que busca concientizar sobre la importancia de dar el pecho de manera exclusiva hasta los seis meses de vida, para luego incorporar progresivamente alimentos que resulten apropiados para la edad, manteniendo la lactancia hasta los dos años o más.

En esta edición 2022 el lema es "Proteger la Lactancia Materna: Una Responsabilidad Compartida" con el objetivo de fortalecer la capacidad de los actores encargados de proteger, promover y apoyar la lactancia en los diferentes ámbitos de la sociedad.

Por este motivo, entrevistamos al Dr. Marcos Olivera, presidente de la Filial Rafaela de la Sociedad Argentina de Pediatría quien se refirió a la importancia de esta práctica. La entidad compartió un mensaje en el que destaca que "amamantar es nutrir, es emoción, es salud, es vínculo".

-¿Quién impulsa la semana de la lactancia?

-La Semana de la Lactancia Materna es un evento global, impulsado por la Organización Mundial de la Salud, del que participan también carteras de salud, nacionales, provinciales y municipales, sociedades científicas como la nuestra, empresas. Este año, el lema es “Impulsemos la Lactancia Materna: apoyando y educando”. En este sentido desde la Sociedad de Pediatría y en forma particular cada pediatra de la región tiene un compromiso con la difusión de esta práctica y el apoyo a las familias en su decisión con información científica, necesaria y oportuna.

-¿Por qué es importante la lactancia materna?

-Los aportes de la leche materna son múltiples, no sólo contiene anticuerpos beneficiosos para mantener a los bebés sanos y protegidos de muchas infecciones sino que también reduce significativamente el riesgo de muerte en los recién nacidos y los bebés pequeños. Por otro lado demás de proporcionar beneficios para la salud de los niños y niñas mejora la salud de las madres. La leche materna contiene más de 300 nutrientes y cantidades exactas de grasas, azúcares, agua, proteínas y vitaminas que el niño necesita para crecer y desarrollarse.

-No hay alimento que se le parezca…

-Nada puede suplantar la leche materna, nada. No existe alimento igual y que brinde tantos beneficios: disminuye el riesgo de desnutrición; brinda anticuerpos que protegen de enfermedades prevalentes de la infancia, como la diarrea, las alergias, el asma y las infecciones respiratorias; reduce de 1,5 a 5 veces el riesgo de muerte súbita; es de fácil digestión, lo que disminuye los cólicos del bebé; tiene los líquidos y electrolitos suficientes para su hidratación; cuenta con la mejor biodisponibilidad de hierro, calcio, magnesio y zinc; favorece el desarrollo emocional e intelectual que previene problemas de salud mental a futuro; y ayuda a desarrollar un lenguaje claro tempranamente.

-¿Durante cuánto tiempo se recomienda la lactancia materna?

-La recomendación es que la lactancia se realice en forma exclusiva hasta los 6 meses de edad, esto significa que no se deben incluir agua, jugos o infusiones, ni otros alimentos. Luego de los seis meses se la puede complementar con otros alimentos hasta los 2 años o más. Por otro lado, y esto es muy importante, no debe asumirse como un acto que sólo le incumbe a la mamá, sino que involucra un compromiso del que participan y son responsables los restantes miembros del grupo familiar, las empresas, y toda la sociedad.

-La Sociedad de Pediatría emitió un documento sobre las responsabilidades de la lactancia. ¿No es así?

-Eso es correcto. La Sociedad Argentina de Pediatría es muy clara sobre este aspecto, por un lado quiero subrayar que es un derecho del bebé recibir el alimento perfecto que representa la leche humana, pero como indica la SAP, sostener este derecho no es responsabilidad sólo de la madre. Es muy importante el acompañamiento, tanto de la pareja y la familia como de todo el entorno. Y cuando decimos el entorno, esto involucra a los ámbitos de trabajo que deben adecuarse y propiciar ambientes que contribuyan a ello. Lamentablemente, si bien muchas empresas han empezado a trabajar sobre esta cuestión, según datos de la segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 1 de cada 10 lactancias se pierde por motivos relacionados con el retorno al trabajo.