Créditos más impuestos

El Gobierno nacional anunció, a través de su nuevo equipo económico, que se unificarán los programas de crédito en una sola línea que concentrará todas las políticas de promoción del financiamiento para los sectores productivos, PyMES y comercio por un total de 400 mil millones de pesos. No hubo mayores detalles al respecto pero esta vez la idea es poner el foco en los costos que tiene acceder a un préstamo en la Argentina.Familias con ingresos medios y medios altos en Rafaela tienen enormes dificultades para acceder a su vivienda propia por el elevado costo tanto de los terrenos como de la construcción, comprendiendo esta última tanto los materiales como la mano de obra. Lo más lamentable es que en una economía sin referencias no pueden buscar asistencia crediticia porque las tasas de interés son exorbitantes. Es decir, hay que ahorrar y arreglárselas solos a la hora de tener la casa propia.En este contexto, el crédito a tasas razonables y largo plazo sería dinamizador de la economía. Sin embargo, es muy complejo. Ahí están los beneficiarios de los créditos UVA que hoy no saben cómo pagar las cuotas de sus préstamos. En lugar de un beneficio, en realidad tienen un maleficio y una mochila imposible de cargar.Veamos, un informe elaborado por la Fundación Mediterránea a pedido de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) reveló que los préstamos bancarios a familias y empresas se ven afectados por distintos impuestos que encarecen en un 44% el Costo Financiero Total (CFT).Las entidades remarcaron que la presión tributaria sobre la actividad bancaria creció en forma sostenida desde 2009, especialmente en casos de gobiernos provinciales y municipales. Por eso consideran que este es uno de los motivos por los que el porcentaje de los préstamos bancarios sobre el Producto Bruto esté en torno al 10%, siendo el más bajo de la región.El peso de los impuestos que gravan directamente el crédito explica entre el 4,5% (en el caso de créditos hipotecarios de vivienda única) y el 30,5% (crédito personal y resto de crédito hipotecario) del CFT. Es producto de tributos como el IVA, impuesto a los débitos y créditos bancarios, Sellos, impuesto provincial sobre ingresos brutos y la tasa municipal por inspección de seguridad e higiene.Los impuestos nacionales cobran mayor importancia en los créditos personales y en los créditos hipotecarios que no son destinados a vivienda única, por el peso del IVA en los intereses (no se puede usar como crédito fiscal), indicó el informe. En tales casos, los impuestos nacionales representan un 61,9% del impacto de los impuestos en el costo del crédito, mientras los provinciales explican un 25,4% y los municipales un 12,7%, precisó el informe.El relevamiento indicó que en cambio, los impuestos provinciales explican la mayor parte del peso de los tributos en el CFT (55,1%) en el caso de los créditos a empresas (prestatario puede usar el IVA de los intereses como crédito fiscal). El documento detalla que sólo en concepto de impuestos sobre créditos y débitos bancarios, los usuarios del sistema financiero pagaron en 2021 unos 750.000 millones de pesos, un total que equivale más que a la suma de lo recaudado por derechos de importación, tasas estadísticas e impuestos a los combustibles.Con respecto al acceso al crédito bancario de MiPyMEs en la región, el relevamiento señala que el peso de los impuestos en el CFT alcanza el 59,8% del costo de adquirir un préstamo para las empresas argentinas, mientras que en Brasil es un 33%, en México un 26,3%, en Chile un 19,2% y en Paraguay sólo un 16,7%. Estas diferencias se explican principalmente por la presencia de impuestos distorsivos en nuestro país (impuesto a los ingresos brutos, a los sellos, a los débitos y créditos), que no existen o son poco relevantes en el resto de los países estudiados, expresó el documento.La famosa presión fiscal para mantener privilegios de la política y planes sociales improductivos.