El Banco Central anunció anoche medidas para incentivar la liquidación de exportaciones y de esa forma fortalecer las reservas internacionales. El Directorio del BCRA también habilitó el acceso a las cuentas a la vista dólar linked a los exportadores que anticipen en más de treinta días la liquidación respecto al plazo determinado para cada sector.

El Directorio del BCRA aprobó la emisión de una Letra en dólares, destinada a estimular el ingreso de fondos externos para prefinanciación de grandes exportadores.

Las divisas ingresadas por este mecanismo, depositadas en el sistema financiero local en una cuenta en moneda extranjera, habilitarán a la entidad financiera a licitar por el equivalente a ese depósito una Letra en Dólares, informó el Central.

La Letra se licitará periódicamente y la tasa de interés se fijará en una licitación como un spread sobre la tasa SOFER.

La duración será a 180 días con posibilidad de precancelar.



RESERVAS

El Banco Central perdió otros US$150 millones de sus reservas netas. Debió aportar al mercado el 46% de los US$324,2 millones operados en el segmento de contado, dos tercios de los cuales fueron para atender los pedidos de compra destinados al pago de importaciones por energía o combustibles.

El BCRA lleva sacrificados, en apenas cuatro ruedas del mes, una cifra que supera los US$580 millones. Esto ocurrió pese a que en el transcurso de los últimos días introdujo nuevas restricciones a la demanda minorista vía compras con tarjetas, por caso, para tratar de reequilibrar el mercado.

Según datos del mercado, las reservas netas del BCRA ya están por debajo de los US$ 1.500 millones. La nueva pérdida de reservas (que ayudó a que la tenencia neta caiga además debajo de los US$ 38.000 millones -cerró en US$ 37.332 millones), fue clave en la jornada.



BAJÓ EL DÓLAR BLUE

El dólar blue bajó $7 y cerró ayer en $291, el día después de las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, que incluyeron una promesa de fortalecimiento de reservas. El billete paralelo borró así la ganancia del miércoles. El dólar blue el lunes había tocado mínimos desde el 12 de julio pasado (cuando finalizó a $272), posteriormente el martes subió $9.

El dólar ahorro o dólar solidario -incluye el 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales- se apreció 91 centavos a $230,77. El turista o tarjeta -minorista más Impuesto PAÍS, y una percepción del 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales- ascendió 97 centavos a $244,76.

La brecha entre el dólar informal y el tipo de cambio oficial mayorista se ubicó en el 119,8%, tras haber trepado al 160% el 22 de julio último, su máximo en 40 años.

El blue venía de un retroceso de $44 en tres días (entre jueves y lunes), desde que se conoció la llegada de Massa al Gabinete.

La presión sobre el tipo de cambio había comenzado hace casi dos meses tras una liquidación de deuda en pesos atada al CER, a principios de junio. Prosiguió cuando el BCRA endureció el cepo cambiario a las empresas, a fines de junio, y se aceleró a partir de la renuncia de Guzmán, a principios de julio.

Durante agosto, el dólar blue acumula una baja de $5, luego de terminar julio en los $296. En ese mes el dólar paralelo había trepado $58 (+24,4%), lo que representa hasta el momento su mayor avance mensual en el año. (NA)