Juntos por el Cambio cuestionó el paquete de medidas económicas

Juntos por el Cambio expresó ayer su descontento sobre las medidas económicas que lanzó el flamante ministro de Economía, Sergio Massa, y afirmó que los anuncios fueron "generales" y que no "llegan a conformar un plan económico".

"Expresamos que se realizaron anuncios muy generales y muy pocas medidas. Dichas intenciones en ningún caso llegan a conformar un plan económico y tampoco constituyen un programa de estabilización de la economía, el cual es imprescindible y debe ser inmediato", aseguraron los presidentes de los espacios que integran el frente opositor. .

Además, hicieron foco en la interna que atraviesan las fuerzas políticas que conforman el oficialismo: "Estamos frente a un Gobierno que no ha cumplido ni las metas, ni los anuncios, ni las promesas, ni los compromisos que realizaron durante su gestión".

Y continuaron: "Estamos frente a un Gobierno que continúa con divisiones, peleas y anarquía y es el primero en salir a oponerse a los pocos anuncios que él mismo realiza. El problema de la economía sigue siendo el político, que el Frente de Todos no resuelve". .

"La expectativa del pueblo argentino es que en algún momento el Gobierno Nacional presente un verdadero plan económico y cumpla lo que dice", agregaron los dirigentes de Juntos por el Cambio.

Este miércoles, luego de jurar como ministro de Economía, Massa comunicó un primer paquete de medidas que incluyeron recortes de subsidios, créditos y anticipos para reservas, además de un bono para jubilados.

Participaron de la reunión los presidentes de los partidos que integran Juntos por el Cambio Patricia Bullrich (PRO), Gerardo Morales (UCR), Maximiliano Ferraro (CC) y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal), y los economistas Hernán Lacunza, Eduardo Levy Yeyati, Matias Surt y Juan Carlos Sánchez Arnau.



"GENERALIDADES"

El gobernador de Jujuy y presidente del radicalismo, Gerardo Morales, criticó los anuncios que hizo el flamante ministro de Economía, Sergio Massa , y pesar que "fueron generalidades" que no mejorarán la situación del país. El mandatario provincial estuvo en la localidad bonaerense de Avellaneda, como parte de sus aspiraciones presidenciales de cara al próximo año, además del compromiso que asumió de fortalecer el rol de la UCR dentro de Juntos por el Cambio.

“La situación económica y social requiere que se tomen medidas inmediatas, vamos a ver qué hace el gobierno, hasta acá de todo lo que ha dicho, nada cumplió”, resaltó Morales. El radical participó este viernes de un encuentro con los presidentes del PRO, Patricia Bullrich; la Coalición Cívica, Maximiliano Ferrari; y el Peronismo Republicano, Miguel Ángel Pichetto. (NA)