Triunfo de Ben Hur en barrio Italia

Anoche tuvo continuidad la sexta fecha del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con el juego que disputaron Argentino Quilmes y Ben Hur. En barrio Italia, la BH se impuso por 1 a 0 gracias al gol de Ezequiel Kindernecht, a los 44 minutos del segundo tiempo.

En Reserva terminaron 1 a 1.



YA JUGARON. Lunes 01/08 Florida 0 vs Libertad 3, Unión 2 vs Atlético (MJ) 0. Miércoles 03/08: 9 de Julio 1 vs Sportivo Norte 0, Talleres María Juana 0 vs Atlético de Rafaela 1. ANOCHE: Arg. Quilmes 0 vs Ben Hur 1. Domingo 07/08: Arg. de Vila vs Peñarol, Dep. Aldao vs Bochófilo Bochazo, Brown San Vicente vs Ferrocarril del Estado, Dep. Aldao vs Bochazo, Dep. Tacural vs Dep. Ramona.



Posiciones: Ben Hur 16, puntos; 9 de Julio 13; Libertad 11; Atlético de Rafaela 11; Sportivo Norte, Brown San Vicente 10; Peñarol 10; Dep. Tacural 9; Dep. Ramona 9; Arg. Quilmes 8; Ferro 8; Dep. Aldao 7; Unión 7; Bochazo 4; Atlético de Maria Juana 3; Florida 2; Arg de Vila y Talleres María Juana 1.