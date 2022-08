Scaloni y su contrato

BUENOS AIRES, 5 (NA). - Si bien la AFA ya le ofreció a Lionel Scaloni continuar al frente de la Selección, más allá de lo que ocurra en el Mundial de Qatar, el entrenador afirmó ayer que "no hay nada formal", y que su prioridad no es este tema.

"En este momento lo más importante es la preparación del equipo", sostuvo el director, cuando faltan apenas tres meses para el comienzo del Mundial.

El rosarino, quien está radicado en España, estuvo unos días en Argentina y durante su estadía se reunión con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, para hablar sobre la renovación de su contrato.

"Nos juntamos con "Chiqui" Tapia, pero no hay nada formal, ya se verá más adelante", dijo Scaloni en declaraciones a la prensa en el aeropuerto de Ezeiza, antes de embarcarse rumbo a Europa.

De todas formas, dejó entrever que "sería bueno" prorrogar el vínculo luego del Mundial, para ratificar lo que fue este proceso, primero como interino y después con la confirmación y las cosas lindas que pasaron".

Acerca de la preparación para la cita en Qatar, el entrenador confió que "hay una posibilidad de jugar en Emiratos Árabes, también en Estados Unidos", pero admitió que el partido pendiente contra Brasil, por las eliminatorias, "es una preocupación".

El 5 de septiembre del año pasado el encuentro que se jugaba en San Pablo fue suspendido a los 5 minutos, cuando ingresaron autoridades sanitarias de ese estado brasileño e interrumpieron las acciones por una supuesta infracción de la delegación argentina en el protocolo contra el covid.

Desde la FIFA se confirmó que el encuentro debe disputarse, más allá de que las eliminatorias finalizaron y que ambas selecciones se clasificaron para el Mundial.