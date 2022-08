La “Crema”, con un cambio para visitar el domingo a Santamarina

Atlético de Rafaela se prepara para la ‘final’ del domingo ante Santamarina en Tandil y el entrenador Ezequiel Medrán no quiere dejar nada al azar. Sabe que se juega mucho. Que el encuentro puede ser clave en esa lucha por la permanencia.

Nicolás Aguirre, que en el inicio de la semana trabajó diferenciado, aún no está al 100x100 y ayer estuvo entre los suplentes. El DT probó con Agustín Bravo en el 11 titular.

¿El equipo? Julio Salvá; Juan Galetto, Mauro Osores, Jonatan Fleita y Bravo; Guillermo Funes, Facundo Soloa, Marco Borgnino y Jonás Aguirre; Gonzalo Lencina y Claudio Bieler.

Del otro lado, y con el esquema que habitualmente viene utilizando el conjunto tandilense de 3-4-3 estuvieron: Nahuel Pezzini; Federico Torres, Fabricio Fontanini y Mateo Castellano; Ayrton Portillo, Emiliano Romero, Bicho Aguirre, Alex Luna; Nicolás Laméndola, Mauro Albertengo y Agustín Alfano.

El plantel albiceleste volverá a trabajar este viernes en el Predio Tito Bartomioli, a las 10.00hs, y Medrán terminará de definir los convocados para viajar a Tandil en horas de la noche, para el encuentro del domingo a las 16.00hs (streaming por TyC Sports Play) y arbitraje de Rodrigo Rivero, por la fecha 28 de la Primera Nacional.



VIERNES 12, ANTE EL

PINCHA DE CASEROS

Luego de visitar el próximo domingo a Santamarina en Tandil el equipo que conduce Ezequiel Medrán volverá a jugar de local, por la fecha 29, el próximo viernes 12 de agosto. En dicha ocasión Atlético de Rafaela recibirá a Estudiantes de Caseros, a las 18.35 hs, encuentro que irá televisado por TyC Sports.



ARRANCA LA FECHA

Este viernes se pondrá en marcha la fecha 25 de la Primera Nacional con la disputa de un encuentro. A las 20.10hs, por TyC Sports, jugarán Deportivo Morón vs Almagro.



COPA SANTA FE, HOY

VENTA DE ENTRADAS

Atlético de Rafaela estará debutando en la Copa Santa Fe de fútbol masculino este sábado 6 de agosto. Por la tercera fase estará enfrentándose a partidos de ida y vuelta con Sportivo Norte. El primero de los encuentros de jugará mañana en barrio Barranquitas, y la ‘Crema’ presentará al equipo liguista que estará conducido por Gabriel, el ‘Bayo’, Bessone.

Si bien en un primer momento las entradas para los hinchas albicelestes se iban a vender en el propio estadio de Sportivo, en la jornada de ayer se informó que finalmente este viernes, de 08.00 a 18.30hs las entradas se podrán conseguir en la Secretaría Administrativa ‘Julio Litvak’ a un valor de $500.



INFERIORES DE AFA

La fecha 19 del torneo de Divisiones Inferiores de la Primera Nacional, que organiza AFA, se disputará de manera íntegra este viernes. En dicha ocasión Atlético de Rafaela se enfrentará con el Deportivo Riestra. Las tres categorías mayores jugarán en el predio Tito Bartomioli, desde las 9 hs, mientras que las menores lo harán en el Bajo Flores.