Estudiantes de Enfermería piden la mochila técnica

Más de 50 estudiantes del tercer año de la carrera de Enfermería de la Escuela Superior de Rafaela, que funciona en el ámbito del Hospital "Dr. Jaime Ferré", plantearon su "sorpresa y decepción" por no haber recibido las mochilas técnicas con instrumentos básicos para la práctica profesional, tal como lo hicieron el lunes pasado alumnos del 2° año de la Tecnicatura en Enfermería del Instituto Superior del Profesorado N° 2 "Joaquín V. González".

"Somos 54 estudiantes que llevamos la carrera al día y que a fin de año vamos a egresar de la Escuela Superior de Enfermería de Rafaela. Todos fuimos convocados a trabajar en plena pandemia de Covid para la campaña de vacunación, fuimos para colaborar en un momento muy difícil de la ciudad por la emergencia sanitaria. Nosotros comenzamos a estudiar en abril de 2020, poco después de haberse declarado la pandemia y por tanto todo el proceso se desarrolló bajo la modalidad virtual. Lo llamativo es que continuamos bajo este formato de estudio todos los días de 7 a 12 horas porque es un curso numeroso que no entra en la pequeña y única aula que tiene la Escuela. El año pasado pudimos tener un solo día de práctica profesional en el Hospital, pero sin elementos propios. Y resulta que ahora los estudiantes del 2° año de la Tecnicatura de Enfermería del Instituto del Profesorado reciben una mochila con una importante cantidad de instrumentos en el marco de un programa nacional que financia el Instituto Nacional de Educación Tecnológica. Esa mochila es para alumnos de 2° año. Nos parece muy bien esa entrega. Pero creemos que debe ser para todos. Nosotros estamos en 3° pero no recibimos nada. Es muy injusto", explicó Gimena Perino a La Opinión.

Tal como publicó este diario, el lunes por la noche más de 30 estudiantes de 2° año de la Tecnicatura en Enfermería recibieron esa mochila sin cargo con elementos para realizar las prácticas profesionales, desde un estetoscopio hasta un oxímetro, una linterna y una caja de curaciones. En cambio, los alumnos de la ESER que tiene como directora a Alejandra Gajdosik no recibieron nada.

"Cursamos tres años completos en pandemia con responsabilidad y esfuerzo. Nos tuvimos que adaptar a la modalidad virtual, perdimos un montón de prácticas y el año pasado, que era cuando nos correspondía recibir la mochilas, nos dijeron que no contaban con presupuesto porque todos los recursos se destinaban a cubrir gastos de atención de la pandemia, pero que este año nos las entregarían. Esta semana nos sorprende la noticia de que llegaron mochilas super equipadas pero no para nosotros sino para los alumnos del Instituto. Con sinceridad estamos decepcionados, nos discriminaron siendo una filial que tiene una sola cohorte, es decir que cada vez que comienza hasta que no termina no se abre la siguiente", expresó Perino.

Mientras tanto, el grupo de estudiantes afectados preparan notas para presentar ante el Departamento Ejecutivo Municipal, el Concejo, la Región de Salud y autoridades del Hospital. "Ojalá se acuerden de los alumnos de la ESER y premien nuestro esfuerzo", concluyó Perino.