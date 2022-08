Se aprobó el pedido de más personal y un móvil para la Comisaría de la Mujer

El autor del pedido explicó que la competencia territorial de la Comisaría de la Mujer es de unas 25 localidades del departamento Castellanos, dos de Las Colonias y una en San Martín de las Escobas que es departamento San Martín.

“El personal policial que está desempeñándose (una Jefa, cuatro agentes con tareas efectivas y otra con diferenciales) en esta dependencia además de tener atención las 24 horas, llevan a cabo detenciones de los involucrados y deben cumplimentar y asistir en todas las diligencias y trámites que les ordenan los fiscales que actúan en el Ministerio Público de la Acusación y por las guardias nocturnas y por el sistema de turnos no hay más que una persona para la atención y en caso de tener que realizar alguna actividad fuera de la dependencia no queda nadie para atender y contener a quien llega a denunciar”, amplió.

“Este reclamo -argumentó Mársico- surge a partir de la visita, hace un mes y medio y funcionamiento de algunas Comisiones de la Cámara de Diputados desarrollaron su labor en Rafaela, una de ellas fue la de Género, Mujeres y Diversidad y en esa oportunidad integrantes del MPA manifestaron con preocupación la falta de recursos materiales y humanos”.

"Por eso le pedimos al Ministerio de Seguridad los recursos necesarios para subsanar esta situación.

No tiene que ser tan difícil saber cuáles son la necesidades para poder subsanarlas porque son dos Comisarías en el Departamento (Rafaela y Sunchales), una en Tostado y otra en San Cristóbal, entonces se puede tener un panorama claro de lo que falta, pero todo es cuestión de organización y de gestión. Vinieron 32 móviles al UR V y 20 a Rafaela, no se hubiera podido disponer desde el Ministerio de Seguridad que se adapte uno y pase a la Comisaría de la Mujer?, ¿no podrían agilizar un expediente de los más de 35 móviles que están en desuso en el predio de Aristóbulo del Valle que pertenecen a la UR V para repararlo y destinarlo a la Comisaría de la Mujer?"

Y concluyó disparando: “esta es la prueba de la falta de gestión de este Gobierno provincial como también que en el quinto piso municipal (Intendencia) ahora en estos temas hay un silencio absoluto. Me pregunto si el Gobierno provincial fuera otro dónde no estaría el Intendente reclamando públicamente. Creo que se hubiera instalado una garita y haría una huelga de hambre frente a la Comisaría de la Mujer. Estoy seguro de esto, pero sabemos del temor reverencial que tiene hacia el señor Gobernador y estos temas, como lo estuvieron del 2019 para atrás, desaparecieron de la agenda”.



TIENEN LA PLATA

En un segundo proyecto de Resolución, Mársico solicita al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe que “proceda a la inmediata verificación del estado de los móviles depositados en el predio ubicado en Av. Aristóbulo del Valle 1450 a los fines de determinar su reinserción operativa y en caso de ser posible, se lleve a cabo su urgente reparación”.

Para introducirse en su argumentación el edil del Frente Progresista recordó “la vigencia de la Ley de Emergencia en Seguridad Pública y del Servicio Penitenciario, aprobada sobre el final del pasado año, que creó “el Programa de Emergencia en Seguridad Pública y del Servicio Penitenciario, y contempla un aporte de Rentas Generales del Tesoro Provincial por hasta $ 3.000 millones”.

“No tengo presente que en el tema seguridad se le hayan dado tantas facultades a un Gobierno”, afirmó y tras detallar varias de estas atribuciones se detuvo en la que “autoriza al Poder Ejecutivo para que, a través del Ministerio de Seguridad elabore e implemente un plan de reparación integral de vehículos policiales en condiciones de ser rehabilitados, previa evaluación de costo-beneficio para su reinserción operativa”.

“Quiero ser objetivo -continuó- porque los móviles no son solo de este Gobierno y vienen de varios anteriores, pero ahora se tiene la posibilidad de proceder a su rehabilitación o en caso contrario mandarlos a desguace”, para enseguida aclarar que “lo que se está pidiendo con este proyecto es que se agilicen los expedientes que tiene cada uno de los más de 35 móviles que están en el predio (cedido por Vialidad a la UR V) para decidir su desguace o su reparación porque dinero hay para hacerlo”.

Más allá de las consideraciones de su par del Frente Progresista, Viotti remarcó que “el proyecto también tiene que ver con una chacarita en el corazón de la ciudad, rodeado de casas y es importante que esta situación se regularice. Vialidad ha quedado ahí y es tiempo que el Gobierno provincial empiece a pensar la reubicación de estas instalaciones y en particular la presencia de una chacarita en el corazón de la ciudad”.



CICLISMO

“INTOCABLE”

Se alteró el Orden del Día a pedido de la edil Valeria Soltermam, y tuvo apoyo de sus pares, para tratar el proyecto de Ordenanza que “crea en el ámbito municipal de Rafaela el Programa Ciclismo en los barrios”, a cargo de la Subsecretaría de Deportes y Recreación o la que la reemplace en el futuro.

A su vez se determina que esta actividad “deberá organizarse, al menos, tres veces al año, alternando en diferentes sectores y espacios de la ciudad” y en un “trabajo articulado con el Club Ciclista de Rafaela” y con diversas instituciones deportivas, educativas y culturales.

La defensora del proyecto, Valeria Soltermam dijo con entusiasmo que “a partir de este momento será un programa intocable en la agenda deportiva local. Y esto también es un reconocimiento a la tenacidad del club Ciclista que hace casi 30 años viene escribiendo historias de vida. Historias que comenzaron en estos encuentros barriales y alcanzaron niveles mundiales en algunos casos. Pienso en Mauro Agostini, Farid Suárez, en Joel Vargas y cuantos deportistas más nacerán a partir de este programa local”.

“Esta es la apuesta que hoy retomamos desde este recinto garantizando los fondos y la continuidad del programa”, señaló la Justicialista.



TECHO, OBRAS

Y GESTIONES

Un proyecto de Juntos por el Cambio, reclama al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe que a la mayor brevedad posible proceda a reparar el techo del Centro de Acción Familiar CAF Nº 30

Quien informó sobre la iniciativa fue Alejandra Sagardoy y recordó que se trata “de una institución de puertas abiertas que ya cumplió 28 años y desempeña una labor importante con los grupos familiares más vulnerables”, y “consideramos importante mantener en condiciones adecuadas los espacios de contención a los que concurren niños, niñas y adolescentes, jóvenes y familiares”.

Una Minuta de Comunicación de Mársico solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que lleve a cabo “las gestiones correspondientes a los fines de obtener los permisos por parte de las áreas nacionales competentes a los fines de la ejecución de la obra de apertura del paso a nivel de calle Córdoba entre Eduardo Oliver y J. M.Estrada”.

El autor de la iniciativa apuntó: “sabemos que son trámites engorrosos y lentos ante el Gobierno nacional, pero queremos que se comiencen las gestiones, si no se han iniciado ya, porque todo lo que tiene que ver con el ordenamiento y desconcentración del tránsito es de suma utilidad".

Por otra Minuta, el pedepista le pide al Gobierno local que “evalúe la posibilidad de que se lleve a cabo obra de bacheo sobre la calle Antártida Argentina entre Av. Aristóbulo del Valle y la arteria Eduardo Oliber”.