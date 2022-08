Jardín de Infantes en Barrio Belgrano: un culebrón innecesario y preocupante

Vale recordar que el 7 de septiembre de 2021, el Gobierno provincial realizó el acto de apertura de ofertas para la construcción del Jardín de Infantes pos pandemia (uno de los seis a construirse en la bota santafesina) del Barrio Belgrano en el predio ubicado en la intersección de las calles Las Colonias y Montes de Oca, pero nada más se supo.

Meses después se conoció que el terreno que el Municipio había donado a la Provincia estaba sujeto a un litigio judicial y nunca llegó a tener su dominio pleno, pero el Ejecutivo siempre aseguró que el inconveniente se iba a solucionar.

A mediados de junio último, el Gobierno local asume la imposibilidad de efectuar la Inscripción en el Registro de la Propiedad y envía sorpresivamente al Concejo Municipal un proyecto de Ordenanza para poder utilizar otro terreno distinto al previsto para el Jardín inicialmente.

Habían transcurrido 23 años desde la donación original, y 3 años y medio desde la última donación. En el medio hubo promesas y actos políticos, un llamado oficial a licitación y más anuncios de los gobiernos provincial y municipal, pero nadie se dio cuenta de la imposibilidad.

Ante semejante imprevisión, poco después se decide cambiar de terreno y se ofrece uno ubicado en la esquina de las calles Eduardo Chiarella y Virgen de Guadalupe, pero los vecinos lindantes fueron en queja al Municipio y a la Vecinal del Barrio, debido a que esa tierra se había transferido al Estado municipal bajo cargo que sea destinado a una plaza pública, cuya construcción ofrecieron solventar y realizar esos mismos vecinos, pero nunca fueron autorizados por el Ejecutivo.

De todas maneras, ante el condicionamiento que pesa sobre el lugar y la falta de consulta con los vecinos, el Concejo Municipal resolvió no aprobar el cambio propuesto por el Ejecutivo.



PROPUESTA Y

ALTERNATIVA

Frente a este nuevo obstáculo, la Vecinal propuso que el edificio del Jardín se levante en el playón de la Escuela Languier y fundamentó sólidamente los inconvenientes de la nueva locación por razones de planificación urbana del barrio y cuestiones de tránsito, seguridad, sendas seguras, sociales y pedagógicas. Para no oponerse solamente a la iniciativa, porque quedó muy en claro que todos los residentes del lugar quieren el establecimiento.

Según argumentan desde la Vecinal éste espacio se inscribe dentro de lo que pretende se convierta en un Polo Educativo porque satisface los requerimientos técnicos del proyecto y es armónico con la visión estratégica de los aspectos educativos y sociales del barrio.

A los pocos días, el Ejecutivo días también se manifestó de acuerdo “siempre que una consulta con el Ministerio de Educación obtenga la aprobación del mismo”, pero el 21 de julio pasado el Secretario de Gobierno y Participación municipal comunicó a la Vecinal que la Regional III de Educación no aprobaba el cambio de terreno, y que por lo tanto se encontraban avocados a buscar otra alternativa. El fundamento de la negativa de la Regional se basa en “las dificultades y afectación negativa que representa para los alumnos y las familias el no contar con el Playón Deportivo Municipal para el normal desarrollo de las clases de educación física”.



AHÍ O NADA

Cabe mencionar que los vecinos y la Vecinal con anterioridad habían intentado también consultar a las autoridades provinciales -tanto al Ministerio de Educación como a la dirección de Infraestructura- sin éxito. Ante esta novedad, formalizaron un pedido de reunión con el Director de la Regional III , sin ser recibidos hasta el momento.

Desde la vecinal apuntan que “no se entiende cómo se puede frustrar la solución que acercamos con ese argumento si desde que expusimos la propuesta en el Concejo Municipal con la presencia del Ejecutivo, expresamos claramente que la iniciativa implicaba la construcción de un nuevo y mejor playón deportivo para el uso de la Escuela en un espacio adyacente calle Montes de Oca de por medio.

Se indicó también a La Opinión que “la Vecinal consultó al Municipio si ése era realmente el único problema -la opinión de la Regional- o había otros cuestionamientos, y el Gobierno contestó que ése era el único reparo”.

“En la misma ocasión -revelaron- se nos dijo que si no se solucionaba lo de la ubicación se verían obligados a considerar otro barrio para la construcción del Jardín de Infantes y el anuncio puso en guardia a los vecinos.



LE PONEN

LOS PUNTOS

La amenaza concreta de no construir el jardín en el barrio, la angustia por las inexplicables dificultades y la falta de respuestas alteró los ánimos y la Vecinal convocó, el domingo último, a una Asamblea Abierta de Vecinos en el mismísimo Playón Deportivo.

Allí se resolvió entre otras cuestiones “repudiar todas las desinformaciones y presiones en que está incurriendo el Municipio”; “ratificar fehacientemente la necesidad y la aprobación de los vecinos sobre la construcción del Jardín en un emplazamiento adecuado”; “solicitar respetuosa pero firme y expresamente al Intendente -ya no a los distintos funcionarios que en ocasiones se acercaron al barrio- que personalmente dé explicaciones sobre las razones por las que no se puede utilizar el terreno original donado al Municipio en relación con la aprobación del Nuevo Loteo Belgrano; “insistir con la reunión solicitada la semana pasada al Director de la Regional III de Educación, Gerardo Cardoni”, “continuar con las gestiones iniciadas para ser recibidos por la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación en Santa Fe”, “solicitar al Sr, Intendente se expliquen las numerosas dudas que hay en torno a la autorización dada al Nuevo Loteo Belgrano, especialmente porqué se suprime la apertura de parte de la calle Martini y por qué no se observan las disposiciones legales acerca de la colectora paralela a la Ruta 70 (que no se va a construir).



EL PLAN

DE ACCIÓN

En el apartado final se determina Iniciar una campaña de divulgación de la posición vecinal y de ratificación de las medidas anteriores ante el Ejecutivo Municipal y otras autoridades a través de los medios, y reuniones programadas periódicas a realizarse alternativamente en la esquina de Las Colonias y Montes de Oca y en la esquina de la Ruta 70 con calle Las Colonias, y más precisamente en la ruta, de lo cual ya se ha informado a la Coordinación de Vecinales para que tome los recaudos y solicite la colaboración de Control Público en los actos.

La intención es hacer detener a cada rodado, comentar la situación o entregarle un volante explicativo de esta caprichosa actitud de las autoridades.



NO ESCUCHAN

RAZONES

“Estamos pidiendo por favor que comprendan la gravedad de este tema y nos atienden. El Playón actual no es del Ministerio de Educación, es el resultado de la elección de los vecinos en el marco del Presupuesto Participativo. Antes de esto, las actividades de los alumnos se efectuaban en el patio interno de la escuela y nunca escuchamos al Ministerio de Educación que esté preocupado por otro lugar. Aún así, la decisión de la gente implicaba fundamentalmente poner a disposición de la Escuela esas instalaciones. Ahora proponemos soluciones, y un lugar mucho mejor, pero no se dignan a escucharnos”, dijo con indignación una de las concurrentes a la asamblea abierta de vecinos.

Otro de los participantes fue contundente al señalar: “sabemos que otro argumento que preparan (el Municipio) es que el Playón no tiene las medidas correctas. Son 25x50 metros, pero van a decir que el proyecto requiere 26x52 metros. La diferencia es de un metro. Sería un escándalo si pasa esto!”