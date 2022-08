El Intendente informó a los Concejales sobre proyectos de interés para la ciudad

Tras la sesión ordinaria de la mañana de ayer los ediles se encerraron con Luis Castellano en el despacho de Intendencia y por espacio de un par de horas discutieron sobre temas en los que no hay objeciones, pero también sobre otros que hacen ruido entre oficialismo y oposición y con posturas que no serán fácil de conciliar.

La convocatoria fue realizada en la tarde del martes y por el bloque Juntos por el Cambio estuvieron los radicales Alejandra Sagardoy, Leonardo Viotti, Miguel Destéfanis y el presidente del Concejo, Germán Bottero, en tanto que Ceferino Mondino, del PRO, no se encuentra en el país. También fue de la partida el demócrata progresista, del Frente Progresista, Lisandro Mársico. Por el lado del oficialismo asistieron Brenda Vimo y Martín Racca, mientras que Valeria Soltermam estuvo ausente por motivos de fuerza mayor y Juan Senn, está recuperándose de una intervención.

Por su parte, el titular del Sillón de Giménez estuvo acompañado de las Secretarías de Obras y Servicios Públicos, Barbara Chivallero; de Hacienda, Noelia Chiappero; y el Secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino.

El primer tema abordado fue la propuesta que impulsará el Ejecutivo para financiar las obras complementarias a la pavimentación del Camino N° 6, que se realizaría con fondos de Vialidad Nacional.

Vale recordar que a mitad de febrero del año anterior, se anunció la pavimentación de esta vía clave para la salida de la producción de las áreas industriales al conectar la ruta nacional N° 34 con la Variante Rafaela, y a tal efecto se firmó un convenio entre Vialidad Nacional, el Municipio y la Provincia. Un compromiso similar se rubricó en enero de este año para avanzar con el llamado a licitación, que tendría un presupuesto de casi $ 127 millones.

A partir de ahí no se pudo avanzar con el proyecto debido a que en la suma presupuestada no están contempladas las obras complementarias (corrimiento de alambrados, mensuras y escrituras, traslado de las líneas de media tensión de electricidad subterráneas y aéreas, y la instalación del alumbrado público) que trepan a los $ 65 millones.

Ante alguna resistencia de los propietarios, finalmente el Ejecutivo decidió solventar estos trabajos a través de un sistema de contribución de mejoras y los enviará al Concejo para que lo apruebe y todo parece indicar que no habrá mayores objeciones.

Tras el encuentro, La Opinión consultó al Concejal Viotti quien señaló: "el Gobierno no tiene la plata, entonces planteaban una contribución por mejoras. Hace tiempo en una reunión similar Castellano nos había dicho de la idea de hacer una contribución por mejoras pero implicando a todos los vecinos al oeste de la ciudad o todas las empresas ubicadas al oeste de la ciudad. Era inviable, los empresarios la rechazaron, entonces se va a hacer una contribución por mejoras por sobre lo lógico que es por sobre los frentistas: se hace una fórmula, un cálculo donde se determina cómo se van a juntar esos fondos. Luego, eso permitiría que lleguen los fondos de Nación".

La segunda cuestión encarada fue el controvertido tema del Predio de la Flor, espacio que el Municipio quiere donar a la Provincia para que se edifiquen los Tribunales, el Concejo y dependencia municipales y el edil Mársico dejó en claro que “una vez más le manifestamos a los concejales (oficialistas) y al Intendente que queríamos precisiones por parte del gobierno provincial y también de la justicia provincial y que nos envíen todos los detalles del proyecto de obra, cuál va a ser el sector o la extensión que van a tener las dependencias municipales y el concejo que se pretende colocar en ese lugar. Sin eso nosotros no podemos avanzar”.

Viotti coincidió con su par y contó que “Castellano quiere avanzar con eso, nosotros le dijimos que hasta que no tengamos un proyecto más detallado de qué se va a hacer, cómo se va a hacer, qué le corresponde al concejo, al municipio, qué va a pasar con la plazoleta Jauretche que está enfrente, ese triangulito que supuestamente estaría implicado dentro del proyecto. Un montón de datos que no tenemos, qué necesitamos tener certezas para nosotros, para los vecinos antes de ceder el predio”.

En tercer término se trató la polémica construcción (ver página 11) del Jardín pos pandemia en el barrio Belgrano, y de entrada el Ejecutivo manifestó que se desecha la idea de construirlo en el Playón de la Escuela Languier, y se abocará a la búsqueda de otro lugar en la ciudad para emplazarlo, lo que vislumbra un fuerte enfrentamiento con la Vecinal y vecinos del Belgrano.

“En este contexto, apuntó Mársico- vamos a tratar de avanzar en un entendimiento con las partes planteando las distintas cuestiones que se presentan ante la propuesta de que se haga en el playón, hay una serie de informes que se van a analizar y que la idea es llevarlos a cabo en conjunto con la escuela, con los vecinos, la comisión vecinal y el departamento ejecutivo y el concejo para tratar de acordar la construcción del jardín y que ese jardín quede en el barrio Belgrano”.

Viotti fue en la misma dirección al señalar: “que no es posible realizarlo en el playón al lado de la escuela porque no dan las medidas y que aparte después no hay lugar donde reubicar el playón e insisten con la segunda opción que ellos habían dado del predio (Chiarelli y Nuestra Señora de Guadalupe), estaba destinado a una plaza, pero la cuestión es que los vecinos no están de acuerdo así que les planteamos una nueva reunión con la vecinal y los vecinos más interesados que tengan distintas posturas, con la escuela, charlar y tratar de llegar a un acuerdo porque nos dicen que si no es ahí no hay otro predio en condiciones que tenga más de 1.200 metros cuadrados que sea de propiedad municipal para poder realizarlo".