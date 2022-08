Regional Juvenil: buena jornada para Ben Hur

Por la octava fecha del Torneo Regional Juvenil AFA, Ben Hur recibió el miércoles a Peñarol de Córdoba sumando dos triunfos y un empate. Fue el reinicio del certamen regional tras el parate de julio, en el marco de la Zona Nº 3.

El Lobo logró dos victorias goleando en Sub 13 y Sub 15, mientras en el cierre de la jornada fue igualdad en Sub 17. Este es el detalle:

Sub 13: Ben Hur 3 vs Peñarol 0. Goles: Agustín Imoberdof, Ezequiel Toloza y Mateo Fernández.

Sub 15: Ben Hur 3 vs Peñarol 0. Goles: David Quinteros -2- y Bautista Ferreyra.

Sub 17: Ben Hur 2 vs Peñarol 2. Goles: Facundo Góngora y Bautista Bessone.

El equipo Sub 13 de la BH continúa como líder en la tabla de posiciones. Hasta aquí se mantiene invicto con seis victorias y dos empates. En la próxima fecha, el Lobo jugará como visitante enfrentando a Atlético San Jorge. La jornada de se disputará el miércoles 17 de agosto.