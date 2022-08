Maravilla con nueva pelea

El boxeador bonaerense Sergio "Maravilla" Martínez, ex campeón mundial de los medianos, volverá a pelear en octubre próximo en Estados Unidos, frente a un rival a designar, en busca de una nueva chance por la corona.

Así lo confirmó el propio Martínez, de 47 años, quien se había retirado tras perder el título contra el puertorriqueño Miguel Cotto, en 2014, pero volvió en 2020. Luego peleó en cuatro ocasiones, en España, y obtuvo igual cantidad de victorias, la última de ellas frente al británico Macaulay McGowan.

"Estoy de vuelta en el gimnasio, llegué de Argentina el 4 de julio y me fui de vacaciones porque trabajé mucho", expresó el quilmeño en declaraciones a Directv Sports. Además, sostuvo que "Regresé al gimnasio con mucha paliza y mucha caña", de cara a este combate en Estado Unidos.

Martínez alcanzó el mejor momento de su carrera cuando había pasado los 30 años, y en esa época obtuvo resonantes triunfos contra Mathew Macklin, Paul Williams y el mexicano Julio César Chávez junior. Sin embargo, poco después se cruzó con Cotto, quien lo venció claramente y tras ese combate el argentino anunció su retiro.

Durante su momentáneo alejamiento del boxeo, Martínez desarrolló distintas actividades e incluso incursionó en la actuación, con apariciones de stand up. El récord de Martínez, quien debutó como profesional en 1997, es de 55 triunfos (30 por nocaut), tres derrotas (dos por la vía rápida) y dos nulos.