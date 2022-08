Vuelve la FED, un encuentro ideal para lectoras y lectores intensos

Una vez más, la Feria de Editores (FED) mostrará el pulso de la edición independiente en su 11ma. edición, para una escena eminentemente lectora en un escenario crítico aunque con una industria siempre en movimiento que el viernes, sábado y domingo próximos desembarcará en una nueva sede junto a 280 sellos y escritores extraordinarios como la mexicana Margo Glantz, el estadounidense Peter Orner, la filósofa eslovena Renata Salecl o la brasileña Amara Moira, a proponer lo que ya es un clásico: la reunión entre autores, escritores y lectores.

Nuevo espacio, más editoriales, actividades presenciales y digitales. Así presenta la FED la actividad que mantendrá por tres días de 14 a 21. "Volver a contar con editoras y editores detrás de las mesas ofreciendo lo mejor de la edición independiente es una gran alegría que trasciende la feria -dijo uno de los organizadores, Víctor Malumián-, porque su reencuentro deriva en nuevas complicidades y proyectos".

"El trabajo sostenido año a año, el boca a boca y la voluntad de curar sellos para generar una oferta bibliográfica lo más amplia posible, abre nuevos públicos. Si leés, acá hay un libro para vos"

Los sellos convocados hablan de federalidad y trascienden el mapa local: 50 de los 280 no son de Buenos Aires y 40 de esos 230 restantes son del exterior.

"El espacio ganado por la FED en el calendario regional de actividades culturales se debe al trabajo mancomunado de las editoriales y va más allá de esta feria -señaló Malimián-, se puede ver en nuevas distribuidoras que son la unión de pequeños sellos, en premios colectivos o actividades donde se unen para potenciarse mutuamente".

La FED, que comenzó en 2013 con 15 sellos reunidos en una radio de Almagro para mostrar sus catálogos y dialogar con sus lectores, convocó en 2021 a 16.000 visitantes, año del retorno presencial post aislamiento pandémico, y este 2022 triplica su espacio mudándose al porteño C Complejo Art Media (Corrientes 6.271, en el barrio de Chacarita) con entrada gratuita.

Sin embargo, para Malumián "todavía no se llegó al techo de personas que pueden estar interesadas en un libro de la edición independiente. El trabajo sostenido año a año, el boca a boca y la voluntad de curar sellos para generar una oferta bibliográfica lo más amplia posible, abre nuevos públicos. Si leés, acá hay un libro para vos".

Habrá la ya clásica mini FED, el espacio dedicado a las infancias con actividades recreativas que se sumarán a los títulos exhibidos; y se entregará un nuevo Premio a la labor librera: 350.000 pesos para comprar libros dentro de la feria, incluso al 50% en los stands adheridos. En esta segunda edición compiten las librerías bonaerenses City Bell Libros, Musaraña y Patio interno, la cordobesa Volcán azul y la porteña Vuelvo al sur. El objetivo es reconocer su trabajo más allá de la venta de libros, focalizando en las tareas de difusión y dinamización del pensamiento y la literatura.

"La FED es una feria pensada desde lo logístico para las pequeñas y medianas editoriales desde el espacio hasta sus actividades, donde solo participan autoras y autores que publican en los sellos participantes. El principal desafío radica en la ampliación de ese espacio expositivo y en mantener el premio a la labor librera y la calidad de los invitados", detalló Malumián.

La especialista canadiense en urbanismo y género Leslie Kern es una de las presencias extranjeras que protagonizarán algunas de las charlas presenciales, con aforo para cien personas.

La virtualidad, presente en siete streamings que se alojarán en el canal YouTube de la FED acercará a tres escritoras latinoamericanas imperdibles: Jazmina Barrera (México), Vanessa Londoño (Colombia) y Lorena Salazar Masso (también Colombia), traídas por los sellos Eterna Cadencia, Concreto, Alto Pogo y Montacerdos.

Entre las propuestas locales están el diálogo que grandes escritoras como María Negroni, Betina González y Eugenia Almeida mantendrán sobre el ensayo como construcción literaria; o la charla que otros dos reconocidos autores, Paula Puebla y Luis Guzmán, tendrán sobre deseo realidad y escritura.

La lista de participantes es extensa: El cuenco de plata, Caja negra, Ediciones Godot, Sigilo, Entropía, Gourmet Musical, Blatt & Ríos, Corregidor, Marea, Años Luz, Siglo XXI, Mardulce y Conejos, son sólo algunas. El cuervo (Bolivia), Fósforo (Brasil), La pollera (Chile), Alquimia (Chile), Barrett (España), Criatura (Uruguay), Gris tormenta (México) y Colmena (Perú) forman parte de la traza internacional presente en la FED. Limonero, Pequeño Editor, Libros del Zorro Rojo, Calibroscopio y Común algunos de los sellos que pueden buscarse para los más chicos, aunque no excluyentes para adultos. TÉLAM