Subastarán uno de los Aston Martin DB5 de James Bond

Para celebrar los 60 años del debut de James Bond en la pantalla grande, la compañía Christie´s organizó una subasta benéfica con varias joyas de la saga, entre ellas un espectacular Aston Martin DB5 del 007 en Sin tiempo para morir, la última entrega.

El ejemplar en cuestión es una réplica del DB5 fabricada de manera artesanal con una carrocería de fibra de carbono. Visualmente es casi idéntico al modelo original, pero estructuralmente recibió una serie de mejoras para poder realizar piruetas que en los sesenta eran impensadas.

Entre los cambios, se destaca el motor 3.2 litros de seis cilindros en línea y con caja manual de cinco marchas procedente de un BMW M3 E45, los amortiguadores Ohlins y el freno de mano hidráulicos. Sin ellos, no hubiera sido posible completar algunas tomas llenas de adrenalina de la vigésimo quinta entrega de la saga.

El armado del auto se realizó en apenas seis meses. La producción lo utilizó para las escenas de acción que se rodaron en Matera, Italia, vistas en los primeros minutos de la película.

La subasta se llevará a cabo entre el 15 y el 5 de septiembre de octubre. Para ese día se espera una cifra superior a los 2 millones de dólares. Es una cifra altísima, que aún así sigue lejos de los 7 millones de dólares que pusieron para llevarse en 2019 el DB5 de 1965 protagonista de la película de 007.

En el mismo evento se subastarán también el Aston Martin V8 que Timothy Dalton utilizó en 007: Alta Tensión y otros vehículos de Sin tiempo para morir, entre ellos un un DBS Superleggera y algunos Land Rover Defender y Range Rover SVR.

El Aston Martin DB5 fue considerado el mejor auto de la historia del cine, luego de una encuesta realizada este año entre 2.000 adultos del Reino Unido. El top ten quedó así:

1. Aston Martin DB5 de James Bond

2. Paragon Panther de Chitty Chitty Bang Bang

3. DeLorean DMC-12 de Volver al Futuro

4. Volkswagen Beetle (Escarabajo) de Herbie

5. Batimóvil de la trilogía El caballero oscuro (Batman)

6. Lotus Espirit S1 de James Bond

7. Ford De Luxe 1948 de Greased Lightning

8. Austin Mk I Mini Cooper S 1968 de The Italian Job

9. Ford Mustang GT Fastback de Bullit

10. Lincoln Futura 1954 (Batimóvil) de Batman, la película

El DB5 apareció por primera vez en James Bond contra Golgfinger, el film que se estrenó en el mundo en 1964 aunque a la Argentina llegó a principios de 1965. No era un auto común: tenía parabrisas trasero a prueba de balas, ametralladoras incorporadas y hasta un asiento eyector.

El motor del Aston Martin DB5 original era un 4.0 litros de seis cilindros, capaz de entregar 282 caballos de potencia y 390 Nm de torque. Según cifras oficiales, aceleraba de 0 a 100 km/h en 8,1 segundos y alcanzaba una velocidad máxima de 230 km/h. (Fuente TN Autos)