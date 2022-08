Obras Públicas y Transporte se mantienen como ministerios independientes

Mediante un Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU), el Poder Ejecutivo oficializó ayer que el Ministerio de Desarrollo Productivo y la cartera de Agricultura, Ganadería y Pesca quedaron bajo la órbita del Ministerio de Economía, por lo que desde ahora tendrán el rango de secretarías.

El DNU 451/2022 estableció que serán a partir de este momento 18 los ministros del Gobierno, además del jefe de Gabinete, Juan Manzur, quienes conformarán junto al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner la cúpula del Poder Ejecutivo nacional.

En este sentido, quedó descartada finalmente este miércoles por la tarde la posibilidad de que fusionen las carteras de Obras Públicas y de Transporte, como había trascendido la semana pasada tras la designación de Sergio Massa como "superministro" de Economía, por lo que ambas se mantendrán como dependencias ministeriales independientes.

En las últimas horas se confirmó que Raúl Rigo (Hacienda), José Ignacio de Mendiguren (Producción), Matías Tombolini (Comercio) y José Bahillo (Agricultura), entre otros funcionarios, serán los colaboradores más estrechos del líder del Frente Renovador y ex presidente de la Cámara de Diputados, de igual modo que el titular del Banco Central, Miguel Pesce.

Con Obras Públicas y Transporte manteniéndose como ministerios separados, Gabriel Katopodis y Alexis Guerrera se mantendrán al frente de esas carteras, en forma respectiva, después de que trascendiera incluso la semana pasada que el ex intendente de San Martín podía convertirse en el jefe de una eventual estructura unificada entre ambas dependencias.

Más temprano este miércoles, fuentes oficiales aseguraron a NA que esa fusión ministerial no iba a tener lugar.

Según revelaron, la magnitud de ambas estructuras no permitía llevar adelante un proceso de unificación en lo inmediato e incluso se tornada "riesgoso" intentarlo en poco tiempo. A pesar de eso, las fuentes consultadas dijeron que el Gobierno analizará con mayor detenimiento la idea de una integración.

"Se revisó la decisión y se vio que por la magnitud de los dos ministerios era riesgoso hacerlo con esta velocidad. La idea es que la gestión se agilice, no que se ralentice. Se va a revisar, con más detenimiento, la idea de la integración", indicaron voceros del Gobierno a Noticias Argentinas.

De este modo, mantendrán sus cargos y continuarán desempeñándose como sucedía hasta el momento tanto Katopodis como Guerrera, un hombre cercano a Massa.

La decisión confirma que el gran beneficiado políticamente dentro del Frente de Todos con las últimas modificaciones en el Gabinete es justamente el ex jefe comunal de Tigre, después de las salidas de Julián Domínguez (Agricultura), Daniel Scioli (Desarrollo Productivo) y Silvina Batakis (Economía).

Otra de las áreas clave en la disputa es la Secretaría de Energía, la caja más importante del Gobierno, que aún continúa sin definiciones. La permanencia de Darío Martínez no cuenta con garantía plena, y su potencial salida abriría una nueva puja interna entre Fernández, Cristina Kirchner y el propio Massa, que aspiran a designar a los propios y hacerse de un espacio central.

Finalmente, tras los recientes cambios, el mapa ministerial de la Nación quedó conformado por las siguientes carteras: Interior; Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Defensa; Economía; Transporte; Obras Públicas; Justicia y Derechos Humanos; Seguridad; Salud; Desarrollo Social; De las Mujeres, Géneros y Diversidad; Educación; Cultura; Ciencia, Tecnología e Innovación; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Ambiente y Desarrollo Sostenible; Turismo y Deportes; y Desarrollo Territorial y Hábitat.