Massa juró como ministro de Economía y Fernández destacó su "capacidad y coraje"

El presidente, Alberto Fernández, tomó ayer juramento a Sergio Massa como ministro de Economía, en lo que resulta una virtual reformulación de su gobierno a 31 meses de haber asumido la primera magistratura. Al presentar la nominación, el Jefe de Estado destacó la "capacidad y coraje" de Massa, y le agradeció haber aceptado el cargo.

"Empezamos una nueva etapa del gobierno que estoy convencido, lo conozco hace muchos años a Sergio, vamos a transitar exitosamente con todos y todas incluidos. A eso los convoco, para eso lo convoqué a Sergio, cuya capacidad y coraje me consta y estoy seguro que lo va a ser muy bien y le doy las gracias", enfatizó Fernández.

El Presidente subrayó que "es un tiempo para que todos, con mucha esperanza, unamos esfuerzos para seguir adelante. No le hablo sólo a mis compañeros del Frente de Todos, sino a todos los argentinos".

Asimismo, dijo que "tenemos una gran oportunidad como país, no la dejemos pasar por alto. Estoy seguro de que esta etapa la vamos a transitar exitosamente" y agradeció el "compromiso político y el desprendimiento personal" a Silvina Batakis, Daniel Scioli y Julián Domínguez.

El acto de asunción se celebró en el Museo del Bicentenario ubicado en la Casa de Gobierno y la gran ausente resultó la vicepresidenta, Cristina Fernández. El salón se vio desbordado por la presencia de más de 500 invitados, entre los que se encontraban miembros del Gabinete nacional, gobernadores provinciales, representantes del sector empresario, de movimientos sociales y miembros de la cúpula de de la CGT. También ocupó un lugar en las primeras filas la actriz Moria Casán, actualmente pareja de Fernando Galmarini, suegro del flamante ministro.

Tras la firma del decreto 453/2022 que oficializó la designación, el Presidente sostuvo que "estamos viviendo un tiempo complejo de la humanidad tratando de superar una pandemia que superó a todo el mundo y tratando de seguir avanzando en una guerra cuyas consecuencias repercuten en el Hemisferio Sur y obviamente en la Argentina".

Inmediatamente llamó a la unidad del Frente de Todos y reclamó "esfuerzo de todos los sectores para poder salir adelante y recalcó: "Tenemos una oportunidad como país, no la dejemos pasar por alto".

La llegada de Massa a Casa de Gobierno estuvo enmarcada por un débil operativo policial que permitió que algunos ciudadanos se acercaran a la camioneta que lo trasladaba cuando el vehículo se detuvo en la puerta de la explanada.

En ese momento quienes lograron tomar contacto vociferaron insultos y golpearon las ventanillas de la unidad que trasladaba al nuevo funcionario. Lo mismo sucedió con la llegada de otros miembros de la comitiva oficial lo que obligó a reforzar la seguridad del lugar. (NA)