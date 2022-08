Con el flamante ministro de Economía, Sergio Massa, en modo superstar ante los cientos de pedidos de fotografías, el presidente Alberto Fernández hizo efectivo el desembarco del tigrense en el Gabinete al tomarle juramento frente a gran parte de los dirigentes del Frente Renovador.

"Borombonbon, borombonbon, somos el Frente Renovador", cantaban un grupo de massistas desde el escenario del Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, donde varios minutos antes había prestado juramento el ex presidente de la Cámara de Diputados.

Según supo Noticias Argentinas, el tigrense arribó a Balcarce 50 y se dirigió directamente al despacho presidencial, donde compartió una "charla distendida" con el jefe de Estado.

El cónclave en el primer piso de la Casa de Gobierno contó con la participación de la titular de AySA y esposa de Massa, Malena Galmarini, además de la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello. También formaron parte del reducido grupo el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, y la portavoz de la Presidencia Gabriela Cerrutti.

Según confiaron a NA desde el entorno del flamante ministro, la expectativa con la llegada de Massa al Ministerio es "desmedida, porque la situación económica no es un chiste y porque no hay salvadores". "No es cambiar a una persona y se terminó el problema", subrayaron a Noticias Argentinas, aunque reconocieron que el arribo del ex diputado nacional era la última carta que le quedaba al Frente de Todos para buscar revertir la crisis económica.

Con un Museo del Bicentenario ocupado por casi 1.000 personas, desde la Casa Rosada precisaron que la concurrencia fue "sumamente masiva", ya que el lugar no estuvo ocupado por tanta gente ni siquiera cuando asumió el primer gabinete de Alberto Fernández en diciembre de 2019.

Lo cierto es que los asientos de la primera fila del salón estuvieron ocupados por la familia de Massa, entre los que se encontraban su mujer y sus hijos, Tomás y Milagros, sus padres y su cuñado Sebastián Galmarini. Además, se ubicaron en las primeras sillas el suegro de Massa, el dirigente peronista Fernando "Pato" Galmarini y su pareja, Moria Casán, quién optó por un look formal y un barbijo con la bandera de la Argentina.

Si bien Massa no habló durante el acto ni con los medios periodísticos presentes una vez concluida la jura, quien sí lo hizo fue la titular de AySA: "Desafíos hay muchos, todos sabemos cuál es la situación de la Argentina en el contexto mundial. El mayor desafío es seguir manteniendo el diálogo, así como lo hizo en l Cámara de Diputados, en el interior del Frente de Todos y como lo hace con la oposición".

"Sergio es un hombre de diálogo, desde que lo conozco, y de ponerse al frente de las batallas más difíciles. Cada vez que llega a un cargo, no importa si más grande o más chico, siempre intenta hacer lo mejor", resaltó Malena.

En declaraciones a NA, "Pato" Galmarini destacó el "gran empuje" que veía en toda la dirigencia del oficialismo y puntualizó: "Veo muchas ganas de que a Sergio le vaya bien y todos con muchas ganas de ayudar".

"Estuve estos días tomando unos mates con Sergio y lo vi muy bien. Está muy bien su relación con el Presidente y con la vicepresidenta (Cristina)", enfatizó el dirigente peronista.

Si bien la ex mandataria no estuvo presente en el acto, a pesar de que en las últimas semanas mantuvo un diálogo cotidiano con el tigrense, el gesto de apoyo lo realizó el pasado lunes cuando ambos se tomaron una fotografía en el despacho del Senado de la Nación.

En representación del kirchnerismo estuvieron el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena; el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini; y el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, entre otros.

También asistieron los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de Chubut, Mariano Aricioni; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Río Negro, Arabela Carreras; de Salta, Gustavo Saénz; de Santa Fe, Omar Perotti; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

Del ámbito sindical participaron los cotitulares del CGT, Pablo Moyano y Carlos Acuña; el exsecretario general de la UOM, Antonio Caló; y el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, entre otros.

La fracción empresaria estuvo representada por el presidente del Grupo América, Daniel Vila; Jorge Brito, el hijo del fallecido dueño del Banco Macro; el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi, y el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, entre otros.

A pesar de que en el ingreso al acto se vivieron algunos incidentes menores en las inmediaciones de la Casa Rosada, provocados por un grupo de manifestantes opositores al Gobierno, la actividad se desarrolló con normalidad.